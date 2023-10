BELLUNO - La festa è in programma la prossima primavera, ma intanto il Cai di Domegge guarda con soddisfazione alla conclusione dei lavori, dopo due anni di attesa, del nuovo bivacco Montanel, annunciando che il manufatto sarà inaugurato nel giugno 2024. «La sostituzione si è resa necessaria dopo il deterioramento della vecchia struttura che ne impediva la frequentazione per il passaggio costante di roditori e rettili», spiega il presidente Gianfranco Valagussa. La nuova costruzione è stata realizzata in abete e larice, ben coibentata, dispone di due letti a castello per un totale di quattro posti letto, ma «ha la sola funzione di emergenza ed è quindi sprovvista dei comfort necessari alla permanenza», precisano dal Cai centro cadorino. Chi volesse fermarsi in quota, nella sola stagione estiva, dal disgelo all’inizio dell’inverno, potrà chiedere al Cai Domegge le chiavi per usufruire della limitrofa baita sociale Da Deppo accessoriata con stufa, legna, luce, gas e otto posti letto con materassi e coperte. L’uso della baita sociale prevede una piccola quota di partecipazione alle spese di gestione.



I COSTI

I finanziatori dell’ottimo restauro dell’opera sono stati: il Comune di Domegge con 14mila euro, il Cai Nazionale con 10mila euro, il Cai Domegge con 8mila euro. Il progetto è stato elaborato dallo Studio Costantino Pinazza di Domegge, la realizzazione è stata della ditta Zep Legno Segheria Cima Gogna, il trasporto dall’Elifriulia con il coordinamento di Dario Piller, lo Studio Tecnico Associato Fmp di Santo Stefano e Sara ed Emilio del Rifugio Casera Cercenà per la disponibilità logistica.



IL RICONOSCIMENTO

«Un ringraziamento -aggiunge Valagussa- è rivolto a tutti coloro che per le proprie competenze hanno seguito e permesso la realizzazione di questo bivacco, lontano dai clamori e dalla ricerca di affermazioni personali, ai volontari, ai tecnici comunali e al sindaco, ai componenti del direttivo di sezione che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto». Il bivacco Montanel si trova nell’alto Cadin di Montanel a quota 2020 metri, all’interno di una ampia radura, la zona si può raggiungere dopo oltre 3 ore di buon cammino. Nelle adiacenze del bivacco, nell’estate 1978, sulle fondamenta della preesistente casera Montanèl de Sora, risalente al 1842 e andata in rovina ai primi del ‘900, il Cai ha costruito una nuova baita in legno come capanna sociale, venne inaugurata nel settembre 1979 e nel luglio 2001 fu dedicata a Natale Da Deppo, già presidente del Cai di Domegge.