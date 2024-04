Cimolais. Marito e moglie fanno un'escursione in montagna, restano bloccati nella neve con il loro cagnolino per tutta la notte

PADOVA/CIMOLAIS - Marito e moglie padovani, con il loro cane, sono rimasti bloccati dalla neve vicino al Bivacco Perugini (Cimolais). I due avevano scelto la meta della loro escursione cercandola sul web e si erano portati via una tenda nel caso in cui non fosse permesso far entrare il cane nel bivacco. Durante la salita, che è un sentiero impervio e attraversato da piccoli ruscelli, si sono già trovati in difficoltà per la presenza di molta acqua superficiale dovuta alla fusione della neve in quota e una volta arrivati alla neve, a quota 1.800, hanno proseguito ancora per un tratto con difficoltà perché nella progressione sprofondavano nel manto nevoso e hanno continuato a bagnarsi.

Hanno proseguito in queste condizioni ancora un centinaio di metri di dislivello e poi si sono accampati nelle neve piantando la tendina in pendenza.

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile i soccorritori sono arrivati alla tenda dei due coniugi e li hanno accompagnati al bivacco, dove hanno atteso l'alba. La donna, una trentaquattrenne, aveva uno strappo muscolare e un principio di ipotermia ed è stata imbarcata, all'alba, dall'elisoccorso regionale: dopo di che è stata portata in ospedale a Pordenone.