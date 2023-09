SOVRAMONTE - Da sessant’anni una sicurezza per chi sale sulle Vette. Il Rifugio “Giorgio Dal Piaz” (vicino alla Busa delle Vette, conosciuta anche come Busa delle meraviglie) venerdì festeggia il compleanno dell’inaugurazione, sono passati infatti 60 anni dal 1963, anno in cui la struttura ha aperto le porte agli escursionisti che si trovavano a camminare sui monti a nord di Feltre. Si potrebbe definire quasi un’istituzione per gli appassionati di montagna della vallata che almeno una volta l’anno, a volte anche molte di più, salgono fino ai 1993 metri dove sorge la struttura. Per festeggiare l’anniversario la Sezione del Cai di Feltre, presieduta da Renzo Zollet, ha promosso due giornate divise fra ricordo e presente che si terranno venerdì 22 settembre, giorno dell’inaugurazione e vero compleanno, e domenica 24 settembre proprio al rifugio.

L’idea di realizzare un rifugio fu proprio di Giorgio Dal Piaz che negli anni ‘30 donò a questo scopo una cifra di 500 lire, come primo contributo a Edoardo Luciani imprenditore birraio locale, figlio di uno dei fondatori della fabbrica di birra di Pedavena, appassionato di montagna e convinto come Dal Piaz della necessità di realizzare una struttura in quota. Nel 1962 la Sezione Cai di Feltre si stava apprestando a festeggiare il quarantesimo della sua fondazione e il Direttivo dell’epoca decise di eseguire un’opera, un rifugio, che rimanesse a memoria dell’attività svolta. Nel 1962 Walter Bodo, presidente della Sezione, alla ricerca di fondi, incontrò Luciani: gli riferì dei vecchi progetti con Dal Piaz e fu pronto a sottoscrivere la raccolta fondi con il contributo di 1 milione ponendo l’opzione che il rifugio fosse dedicato a Dal Piaz. L’8 marzo 1962 Bodo presentò il progetto del rifugio. Il 22 settembre l’inaugurato.



GLI APPUNTAMENTI

Il primo evento è fissato per venerdì alle 20.15 nella Sala di rappresentanza Confindustria Belluno Dolomiti a Palazzo Bianco in via Ligont a Feltre. Una serata di racconti, memorie, emozioni e ricordi con testimonianze di alcuni protagonisti di allora. Il secondo evento è per domenica: un’escursione culturale organizzata dal Gruppo Tutela ambiente montano (Tam) del Cai di Feltre. Verrà effettuata la salita lungo il sentiero 801 che da Croce d’Aune porta al rifugio. L’arrivo è previsto alle 11.