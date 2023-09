​ ROCCA PIETORE (BELLUNO) - Cinque giorni in un borgo semi-disabitato. È l’avventura destinata a l peggior turista , che sarà messo in una baita fuori dal mondo a schiarirsi le idee. Il borgo non è ancora stato reso noto, ma si sa che è una località tra Alleghe e Rocca sotto il Sasso Bianco, abitata da una sola persona. Un marketing turistico interessante e particolare quello di “Recharge Nature” . L a campagna che in un momento particolare , caratterizzato da episodi allarmanti dal punto di vista ambientale, ha come principale obiettivo promuovere il territorio prezioso e fragile delle Dolomiti bellunesi . Zone che negli ultimi anni ha nno vissuto momenti difficili come la tempesta “Vaia” .

LA PRESENTAZIONE Il progetto vuole essere fulcro di un ripensamento del turismo in ottica di sostenibilità, rispetto e dura dell’ambiente e per la montagna. S arà presentato martedì alle ore 10 nella sala consigliare del comune di Rocca alla presenza del sindaco Andrea De Bernardin, del sindaco di Alleghe Danilo De Toni, del sindaco di San Tomaso Moreno De Val, di Emma Tavari esperta di Marketing turistico, e di Elisa Calcamuggi, responsabile comunicazione e marketing presso Consorzio Dmo Dolomiti. “Il peggior turista” è stato selezionato tramite una call internazionale alla quale hanno aderito un gran numero di candidati ad essere selezionato come il peggior turista.

IL PROGETTO Attraverso un’azione di promozione innovativa che ha posto come particolare accento sull ’ impeto negativo che il viaggiatore può avere sull’ambiente, si è ricercato il turista poco consapevole e responsabile per una vacanza “estrema” all’insegna della sostenibilità che il vincitore, che sar à presentato nella conferenza di martedì, vivrà dal 5 al 9 settembre, tra Rocca Pietore e Alleghe, alle pendici del monte Sasso Bianco. Un luogo perfetto dove immergersi nella natura e riflettere sull’impatto che ogni nostra azione ha sull’ambiente circostante.

L A CAMPAGNA L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Progetto Integrato territoriale di valorizzazione turistica del medio e alto Agordino, finanziato dal Fondo dei Comuni Confinanti, promosso da una rete di sette Comuni con capo fila il Comune di Rocca e composta da Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo, Cencenighe, San Tomaso, Taibon. La campagna di marketing è stata ideata e Coordinata dalla Destination Makers srl Società Benefit, che ha ideato il progetto e organizzato anche la campagna Recharge in Nature.

I BORGHI Dove sarà questo luogo dove sarà portato il peggior turista , selezionato, sarà svelato nella conferenza di martedì . Essendo una località tra Alleghe e Rocca sotto il Sasso Bianco, potrebbe trattarsi della località di Bramezza a 1450 metri di quota . Un antico villaggio sopra Santa Maria delle Grazie che attualmente è abitato da un solo abitante : Costante Rossi , nato in quel borgo nel 1955, ultimo maschio venuto al mondo nel villaggio che ai primi del Novcento contava un centinaio di persone .