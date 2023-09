ROCCA PIETORE I l grande giorno è arrivato : sotto la parete sud della Marmolada si è celebrata ieri la festa della famiglia Del Bon di Canale, per i l settantesimo anno di gestione del rifugio Onorio Falier , all’Ombretta , una struttura di proprietà della sezione del Cai di Venezia. Da quel lontano giorno del giugno 1953, quando Nino Del Bon e la moglie Agnese, con in braccio il piccolo Dante di soli 6 mesi, salirono per prendere la gestione del rifugio Falier, la famiglia ha segnato la storia dell’ospitalità e dell’accoglienza in alta montagna . Nino e la moglie Agnese hanno trasmesso il loro amore per la montagna e per la Marmolada in particolare ai figli Dante e Bruno e dopo ben quarant’anni di gestione hanno passato il testimone . E da 30 anni il rifugio è gestito da Dante Del Bon, con la stessa dedizione e cura dei genitori, aiutato dall a moglie Franca Busin e dal la figlia Sara.

L’AUSPICIO Una gestione impeccabile e raffinata quella della famiglia Del Bon, come ha avuto modo ieri di ricordare il presidente del Cai di Venezia , Daniele Bortolozzi . N el suo intervento ha auspicato che la stessa festa si ripeta per i 100 anni della gestione Del Bon, con la terza generazione di rifugisti del Falier , se Sara vorrà portare avanti la tradizione . Anche lei ha respirato quella passione , che Dante e Franca hanno voluto trasmettere con lo stesso entusiasmo alle loro figlie Moira e Sara, che da molte stagioni sale al Rifugio Falier per lavorare e poter prender ne un giorno la conduzione.

LA C ERIMONIA Nonostante la concomitanza con le gare del trofeo dei Sedici Comuni dell’Agordino che si disputava a Canale c’erano oltre 400 persone ieri al Falier per festeggiare la famiglia Del Bon . Una semplice cerimonia che si è consumata all’esterno del la struttura con le persone salite fino a lì, quota 2080 metri, per testimoniare la loro amicizia e il loro attaccamento a lla famiglia e a l rifugio , particolarmente caro a molti, anche nel ricordo di Nino e Agnese che trascorsero ben quarant’anni all’ombra della grande parete d’argento della sud della Marmolada. I l presidente del Cai di Venezia Bortolozzi ha donato una targa particolare alla famiglia Del Bon per la dedizione dimostrata in questi settant’anni nella conduzione d ella struttura, alla cui notorietà non solo ha contribuito la sua straordinaria posizione, ma anche e sopra tutto le figure di gestori , sentinelle in questo avamposto di montagna, meta prediletta di famiglie e di alpinisti.

GLI ALPINISTI Ieri hanno voluto essere presenti proprio alcuni importanti amici alpinisti, che in Marmolada hanno scritto alcune pagine epiche , come Maurizio Giordani e Massimo Faletti. In particolare Maurizio Giordani in questi giorni sta aprendo una via nuova sulla sud della Marmolada, un ’ ascensione che è stata ripresa da una troupe televisiva di Sky . E le telecamere di Sky erano presenti ieri, per l’occasione , al Rifugio Falier anche per immortalare alcuni momenti d ella festa. D’altra parte questa struttura ha fatto la storia della Marmolada: è u n avamposto e un presidio importante che in questi decenni è sempre stato il campo base per eccellenza dei tanti alpinisti che si sono cimentati sulla parete sud della Regina , le cui epiche salite sono sempre state seguite con occhio attento prima da Nino e oggi da Dante sempre pronti a dare l’allarme e attivare i soccorsi nei momenti in cui sorgessero difficoltà.