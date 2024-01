Tempesta Irene arriva in Italia, forti temporali e intense nevicate: dove e quando colpirà. Le previsioni meteo

Tempesta Irene in arrivo sull'Italia. Il Portogallo ha dichiarato l'allerta meteo. Ma la perturbazione si estende dalla Spagna all'Europa centrale, passando per la Francia, come indicato dall'agenzia meteorologica francese. Giovedì pomeriggio nell'Hauts-de-France potrebbero esserci fino a 10 cm di neve.

Ciclone Belal, allerta massima sull'isola di La Reunion

Dove e quando

L'arrivo è previsto tra martedì e mercoledì. Quando una vasta area depressionaria andrà scavandosi sull'Atlantico al largo della Penisola Iberica. Nelle 24 ore successive progredirà verso levante puntando verso l'Europa centrale e il Mediterraneo. Dal suo centro si svilupperà una perturbazione, che raggiungerà l'Italia dalle prime ore di mercoledì a partire dal Nordovest e dalle regioni tirreniche. Il maltempo si abbatterà sull'Italia con nubi e piogge, risultando localmente anche intense sui settori occidentali peninsulari.

Neve dove?

Sarà anche l'occasione per il ritorno della neve sulle Alpi, anche a quote molto basse vista l'aria fredda che continuerà a gravare sulla Val Padana. Si instaurerà inoltre un teso flusso di venti di Libeccio che manterrà condizioni instabili anche nella giornata di giovedì sul versante tirrenico, seppur il fronte principale si sarà ormai allontanato verso levante. Queste le previsioni di 3bmeteo.

Le previsioni di mercoledì 17 gennaio 2024

Al Nord piogge sin dal mattino in Liguria, in intensificazione in giornata con fenomeni anche forti soprattutto sul settore di Levante; piogge in estensione al resto del Settentrione, seppur di minore intensità, salvo rovesci a fine giornata a ridosso delle Alpi centro-orientali. Neve a partire dai 500m, in calo in serata fino a 300m sulle Alpi centro-orientali con fiocchi fino a fondovalle su Trentino, Alto Adige e Bellunese. Al Centro rapido aumento delle nubi sul versante tirrenico con piogge sin dal mattino in Toscana, in intensificazione in giornata e in estensione a Lazio, Umbria ed entro sera alle Marche, con fenomeni anche intensi sull'alta Toscana. Neve sull'Appennino settentrionale solo dai 1800m. Al Sud nubi e piogge già al mattino in Campania, in estensione a Basilicata e Puglia centro-settentrionale in serata, seppur di debole intensità. Nubi in aumento altrove ma senza fenomeni. In Sardegna nuvoloso con qualche debole pioggia sulle aree settentrionali, ma tendenza a schiarite verso sera. Venti tesi meridionali. Temperature in lieve aumento al Centro-Sud.

​Le previsioni di giovedì 18 gennaio 2024

Persisteranno addensamenti e un po' di neve sulle Alpi centro-occidentali, specie confinali, in rialzo a 1300m. Miglioramento invece sul resto del Nord Italia con schiarite in arrivo. Addensamenti e rovesci intermittenti dalla Toscana all'alta Calabria, mentre schiarite sono attese sul versante adriatico così come su quello ionico. Nubi e rovesci anche sul versante occidentale della Sardegna, più soleggiato in Sicilia. Temperature in aumento con clima mite al Centro-Sud. Venti forti da ovest-sudovest. Per la tendenza fino al weekend clicca qui.