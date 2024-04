Terremoto Campi Flegrei di 3.9 avvertito anche a Napoli. Gente in strada: «Scossa lunghissima, il letto ha tremato»

Terremoto di magnitudo 3.9 nell'area dei Campi Flegrei all'alba di sabato 27 aprile, intorno alle 5.40. Tantissima la paura tra i residenti, con la scossa che è stata avvertita anche in centro a Napoli. «Sto tremando ancora, è stata davvero lunghissima», scrive un'utente su X, dove l'hashtag "terremoto" è diventato subito prima tendenza in Italia. «Naturalmente nella giornata in cui ci si può svegliare con tutta calma, ecco che alle 5.45 il letto si scuote pesantemente», scrive un altro.

I dati ufficiali dell'Ingv

L'Ingv comunica che «un terremoto di magnitudo Md 3.9 è avvenuto nella zona Campi Flegrei, il 27-04-2024 alle 05:44:56 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8110, 14.0940 ad una profondità di 3 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli)».

La scossa sveglia tutti, da Bacoli al Vomero

La scarsa profondità dell'evento, appena 3 chilometri, ha fatto in modo che le onde telluriche si diffondessero in un'ampia zona del territorio raggiungendo aree e quartieri della città di Napoli dove abitualmente non si sentono le scosse del bradisismo.

Il sussulto è stato di forte intensità e ha avuto una durata decisamente lunga. È stato percepito in tante zone della città. Il tam tam dei social indica che le persone sono state svegliate dai Campi Flegrei al Vomero a Posillipo, fino alla zona del centro storico di Napoli. Nell'area più vicina all'epicentro, attualmente indicata nel territorio di Bacoli, alcune persone sono scese in strada, anche se non vengono, per il momento, segnalati danni né feriti. Per la precisione il sisma si è verificato nel mare del golfo di Pozzuoli esattamente di fronte all'antico castello di Baia. A partire dalla mezzanotte sono state contate 21 scosse, tutte di intensità bassissima, fino alla poderosa scossa dell'alba seguita da ulteriori minuscoli sismi avvertiti solo dalle strumentazioni.

I sindaci: paura ma nessun danno

Paura sì ma nessun danno. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, invitano alla calma dopo le preoccupazioni per la forte scossa delle 5,44 che ha svegliato molti residenti dei Campi Flegrei ma anche tanti a Napoli. «La scossa di questa mattina è stata forte, 3.9 la magnitudo registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale. Al momento non si segnalano danni, per eventuali segnalazioni potete utilizzare i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale: 081/8551891 e quelli della Protezione Civile: 081/18894400», dice Manzoni.

Il primo cittadino di Bacoli, dal canto suo, spiega: «È stata molto forte. L'abbiamo sentita tutti. E in tanti hanno avuto paura. Magnitudo 3.9. Ore 5:44. Con epicentro in mare, nel nostro golfo, davanti la costa di Bacoli. Voglio rassicurarvi, subito. Non registriamo danni a cose e persone. Abbiamo ben percepito una nuova scossa legata al bradisismo dei Campi Flegrei. Tra le più forti da quando stiamo rivivendo la recrudescenza del fenomeno sismico. Sono in contatto con l'Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile Nazionale. Ho convocato il Centro Operativo Comunale e stiamo operando in sinergia con la Prefettura di Napoli. La situazione è sotto monitoraggio costante. Mi rendo conto delle preoccupazioni». Ma, dice Della Ragione rivolto ai cittadini «vi invito a mantenere la calma. Vi terrò constatemente informati. Io sono a vostra completa disposizione, come sempre, insieme a tutta la struttura municipale. Per segnalazioni, potete in qualsiasi momento contattare il 0815231736. Potete chiamare il Comando PM al 0815234057 e 0818553331. Vi lascio anche il mio numero personale 3398766104, a cui potete scrivermi anche su whatsapp. Viviamo nel Campi Flegrei. Dobbiamo imparare a convincerci. Vi sono vicino. Siamo al vostro fianco».