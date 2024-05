Test Medicina, oltre un milione di visualizzazioni per le domande online: maggiori difficoltà in fisica e matematica

Al via le esercitazioni per il test di ingresso alle facoltà di Medicina e Veterinaria. Sono già 1 milione di visualizzazioni e oltre 200mila i visitatori unici al sito realizzato da Cineca per il ministero dell'Università e della Ricerca, dove domenica sono state pubblicate le 3500 domande e risposte da cui verranno estratti i quesiti per i test di accesso alle facoltà di Medicina e Veterinaria di maggio 2024.

Si tratta solo delle prime 3500 domande perché le altre verranno pubblicate almeno 20 giorni prima la data di luglio.

Test Medicina, domande online: oltre un milione di accessi al sito

La novità è rilevante perché per la prima volta il database da cui vengono estratti i quesiti è accessibile in anticipo a tutti i candidati: a oggi sono oltre 760mila i download dei pdf pubblicati, a sole 48 ore dalla messa online. Sul sito è inoltre possibile, per la prima volta, effettuare gratuitamente simulazioni online di autovalutazione, sia in forma completamente anonima (ad ora 156.500 prove effettuate da 30.000 utenti), sia inserendo un codice identificativo a propria scelta, che permette di ripetere i test su versioni di volta in volta rielaborate, in base alle difficoltà mostrate nelle prove sostenute in precedenza. Un applicativo di intelligenza artificiale analizza l'esito delle simulazioni e, pur non rappresentando una valutazione formale delle competenze, fornisce indicazioni sulla prova sostenuta (da domenica sono circa 50.000 i test di autovalutazione svolti con ausilio di Ia).

Per la prima volta, quindi, gli studenti e le studentesse che vogliono iscriversi a Medicina e Veterinaria possono studiare su una base dati ufficiale, le cui domande sono state verificate da una commissione di professori universitari indicati dagli atenei. Inoltre, i candidati potranno svolgere gratuitamente tutti i test di autovalutazione necessari alla loro preparazione.

Test Medicina, online la banca dati con 3500 domande: l'esame a fine maggio. Dal 2025 stop al numero chiuso

A 48 ore dalla pubblicazione dei test di prova e autovalutazione, le materie più ostiche - che contano la maggior percentuale di risposte errate - sono fisica e matematica, mentre la materia con la maggior percentuale di risposte corrette è biologia.

Sullo stesso sito è attivo un servizio attraverso cui inviare eventuali segnalazioni sui quesiti o sul funzionamento della pagina web, ad oggi ne sono pervenute 80.

Dalle segnalazioni ricevute, solo una domanda sulle 3.500 della banca dati è risultata errata, come verificato dalla Commissione di docenti che ha valutato i quesiti. La domanda è stata, quindi, corretta. Sul sito, nel mese di luglio, verrà pubblicato un nuovo database con i quesiti da cui verranno estratte le domande dei test della seconda prova prevista proprio per quel mese.