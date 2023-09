LAMON - È Anna D’Agostini, la commerciante lamonese che gestisce l’unica cartoleria della Valle, la vincitrice del premio “Il Gazzettino”, che sarà consegnato sabato mattina, nella cerimonia di inaugurazione della edizione numero 32 de “A tavola nel Feltrino il Fagiolo”. È il sindaco Loris Maccagnan con un comunicato a spigare l’incredibile storia di questa colonna del paese, perché la negoziante si limita a dire: «Io non volevo, non ho fatto nulla di importante: vendo quaderni e libri, non è niente di eccezionale». E intanto cresce l’attesa per la grande festa: il programma prevede per venerdì alle 19 l’apertura degli stand gastronomici e poi una lunga serie di eventi fino a domenica sera.

LA STORIA

La cartoleria di Anna D’Agostini è una vera istituzione in paese: si trova in via Roma, al civico 60, ed è lì da oltre un secolo. «Ereditato il negozio ai piedi della seicentesca chiesa di San Daniele dalla nonna nel 1990 lo ha specializzato in cartoleria, ampliandolo circa 20 anni fa», spiega ol sindaco Maccagnan. «Riceve il premio per lo speciale ruolo rivestito nella comunità lamonese - prosegue ricordando le motivazioni della scelta - di sostegno tanto alle attività culturali quanto al quotidiano impegno dei nostri giovani studenti, delle famiglie, di tutti gli appassionati di lettura. “Ana cartolaia” si è fatta gentile punto di riferimento dei lettori lamonesi, attenta custode del decoro del “suo” tratto di via Roma all’incrocio con via San Pietro, prezioso aiuto alle presentazioni organizzate dalla nuova Biblioteca Comunale». «Il premio non vuole, però, essere soltanto un ringraziamento al suo lavoro ma anche e soprattutto uno sprone a proseguire il suo impegno negli anni a venire», conclude Loris Maccagnan.

LE GENERAZIONI

L’impresa era stata avviata da “Gasperina” Adelaide Pante, la nonna di Anna. Classe 1902 i è vista dietro al bancone di quel negozio fino a poco prima della sua morte, avvenuta nel 1989. Aveva avviato l’attività con il nonno di Anna, Alfredo Bee, classe 1899 che abitava in quell’edificio dove da sempre c’era il negozio. Anna che dal 1990 è al timone dell’attività, rinnovandola con tante altre cose oltre alla cartoleria, ha 69 anni, ma resta dietro al bancone. «Mi piace il mio lavoro - dice - e continuo». E per fortuna, perché quello che offre è un grande servizio per il paese e il passaggio generazionale in questi negozi al giorno d’oggi non sono sempre così scontati.

IL PROGRAMMA