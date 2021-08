Non sono belle a vedersi, ma del tutto innocue: si chiamano scutigere e sono utili perchè mangiano gli (altri) insetti che frequentano casa nostra soprattutto in estate. Se proprio non volete vederle, c'è comunque un sistema soft per allontarle. foto @shutterstock music "Perception" from bensound.com

LEGGI ANCHE >> SE TROVATE UN NIDO, ALLERTATE LE AUTORITA'

APPROFONDIMENTI ASIA Elefanti, vietato guidarli in stato di ebbrezza: la nuova legge dello... LIBIA Rarissima foca monaca filmata sulla costa libica, l'eccezionale... ANIMALI Cibo per cani con muffe: più di 130 gli animali morti IL FENOMENO Cani, come li educo? Padroni disperati: è boom dog trainer BAIA DI TAIJI Delfini, si apre la caccia e in Giappone è allarme: «A... SEAWORLD. LA MORTE IMPROVVISA DI AMAYA, LA GIOVANE ORCA DEL PARCO MARINO DI SAN DIEGO. È MISTERO. L'orca Amaya morta improvvisamente: mistero al SeaWorld, parco...