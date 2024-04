Fontanafredda. Gatti in pericolo: qualcuno si diverte a sparargli. «E, non contento, li avvelena e li bastona. Ma abbiamo sospetti su una persona...»

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Periodo poco tranquillo per gli animali domestici a Fontanafredda. Non solo cani sbranati dai lupi, ma nuove segnalazioni di quattro zampe spariti e mancanti all'appello. Un avviso, comparso nel fine settimana e appeso a diversi pali della pubblica illuminazione in via Rivata a nord di Vigonovo, invita infatti a fare attenzione e a proteggere i propri gatti, perché «c'è qualcuno pronto a sparare ai felini altrui». Anzi, non solo a sparare, ma anche a bastonare e avvelenare.



IL CASO

Il foglietto protetto da una custodia in plastica contro le intemperie avvisa i concittadini di fare attenzione e di proteggere i propri beniamini di casa. «Attenzione recita il foglietto . Avvisiamo chiunque abbia gatti in via Rivata e dintorni di stare molto attento perché c'è un delinquente che si diverte a sparare, avvelenare e bastonare i felini».

L'autore dell'avviso ricorda poi che «nel 2015 ha sparato al nostro gatto colpendolo a due centimetri dal cuore. Dopo pochi mesi lo ha avvelenato. L'anno scorso ha bastonato la gatta. Ieri riferendosi all'ultimo episodio il nostro gatto è tornato a casa con un foro di proiettile nel fianco. L'abbiamo dovuto portare d'urgenza in clinica ed è stato confermato che gli avevano sparato, fortunatamente non colpendo alcun organo».



Poi l'avviso si rivolge direttamente all'autore del gesto: «Per il tuo divertimento, noi dobbiamo spendere se bastano 500 euro. I sospetti su chi tu sia ci sono, speriamo che questa cattiveria ti torni tutta indietro». Eloquenti le due foto che sono state stampate sull'avviso. La prima ritrae la ferita e il visibile foro sull'epidermide del gatto. La seconda è invece la stampa della radiografia della zona colpita dove è visibile un bel pallino bianco. La notizia e l'avviso sono stati diffusi anche via social, nella pagina Sei di Fontanafredda se... E qui i commenti sono piuttosto duri nei confronti di chi ha sparato contro il gatto, e c'è anche chi segnala altri episodi. «Anni fa aggiunge una utente - spararono anche ad un mio gatto, feci denuncia, ma non poterono fare molto perché il pallino non poteva essere estratto, spendemmo anche noi un sacco di soldi, e poco dopo il gatto sparì. Sfortunatamente di persone senza cuore ce ne sono troppe».



L'ALTRO ALLARME

A Fontanafredda invece nel fine settimana c'è stato un nuovo tentativo di truffa ai danni di una signora anziana, che però è stata pronta e non è caduta nel tranello. Ignoti l'hanno raggiunta al telefono spacciandosi per poliziotti o comunque rappresentanti delle forze dell'ordine, spiegando che il figlio era stato vittima di un incidente. Di solito l'annuncio viene coadiuvato da una richiesta di denaro da inviare al figlio per far fronte all'emergenza. Pronta però la replica della signora che ha spiegato di non avere figli. Ha quindi riattaccato e chiamato i carabinieri che l'hanno invitata a sporgere regolare denuncia.