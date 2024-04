I gatti più grandi del mondo: ecco le razze "extra-large" e il loro temperamento

I felini più grandi del mondo incarnano un'imponenza e una maestosità che lasciano senza fiato. I gatti domestici comuni tendono a essere di dimensioni modeste: il gatto comune europeo, ad esempio, si aggira intorno ai 5 kg di peso medio, ma alcune razze spiccano per la loro grandezza, com il possente Maine Coon che può raggiungere addirittura i 20 kg. Noto per il suo temperamento dolce e affettuoso, nonostante le loro dimensioni, questo gatti è estremamente socievole e interattivo, amante del gioco e incredibilmente intelligente. I maschi di Maine Coon possono raggiungere un'altezza di 40 cm e pesare fino a 8-10 kg, mentre le femmine sono leggermente più piccole. Un esemplare celebre è stato Mymains Stewart Gilligan (Stewie), entrato nelper la sua lunghezza record di 123 cm dalla testa alla coda. Ecco le altre razze extra-large oltre al Maine Coon... Foto: Shutterstock - Musica: Korben