Il gatto gli entra in giardino, lui gli spara: denunciato

ISTRANA (TREVISO) – Spara al gatto che si aggirava nel giardino della sua casa: denunciato. E’ Enpa Treviso a raccontare sulla sua pagine Facebook la vicenda che ha visto sfortunato protagonista Ginger, un bel micio di quattro anni. La sua proprietaria, Martina, l’aveva adottato a pochi mesi proprio dalla sezione di Treviso dell’associazione, coccolandolo e crescendolo amorevolmente. Ma lo scorso 24 marzo la donna ha vissuto ore drammatiche quando ha visto rientrare a casa Ginger sporco di sangue. La corsa a una clinica veterinaria è stata rapida, e lì il felino è stato sottoposto a un intervento che ha portato alla luce quello che era successo: il gatto era stato colpito da un proiettile sparato da una carabina ad aria compressa, che gli aveva causato lesioni interne.

Le cure dei veterinari sono state miracolose e così per fortuna Ginger si è ripreso. Ma la donna non ha avuto pace finché non ha individuato l’autore dell’ignobile gesto e lo ha denunciato.

«La storia di Ginger potrebbe essere la storia del tuo cucciolo – scrive Enpa - Difendiamoli con tutte le nostre forze. Un sincero ringraziamento ai carabinieri di Istrana per il loro encomiabile lavoro, e un appello al governatore Luca Zaia affinché acceleri i tempi per una nuova legge sulla tutela e il benessere degli animali».