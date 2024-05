Geloso, insulta e minaccia di morte la sua compagna: arrestato

PADOVA - Nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio condotti dalle pattuglie della Polizia di Stato di Padova, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha arrestato, il 12 maggio, un cittadino bengalese di 26 anni per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna.

La lite

Intorno alle 15 di domenica 12 maggio, su segnalazione della Centrale Operativa della Questura, una pattuglia si è recata in zona Guizza dove una ragazza, visibilmente agitata, riferiva di temere per la propria incolumità dopo l'ennesima lite con il fidanzato, che l'aveva minacciata di morte.

La donna, una 22enne italiana, ha dichiarato agli agenti di essere in una relazione da circa tre anni con un cittadino del Bangladesh di 26 anni, che l'aveva sottoposta a violenze psicologiche e verbali, culminate poi in violenza fisica.

In particolare, la giovane ha raccontato che, in un'occasione, a seguito di un saluto da lei rivolto a un altro uomo, interpretato male dal compagno, quest'ultimo, una volta tornati a casa, aveva iniziato a insultarla e aggredirla verbalmente, fino a costringerla ad avere un rapporto sessuale.

Dopo questi episodi, la relazione era peggiorata ulteriormente a causa dei continui atti di violenza.

La ragazza ha riferito di essere stata colpita con un pugno in pieno volto dal compagno qualche mese prima.

Insulti e minacce

La 22enne ha raccontato agli agenti di essere stata continuamente insultata e minacciata di morte dal 26enne, situazioni per le quali era dovuta ricorrere non solo a cure mediche, ma anche a terapia psicologica. Domenica 12 maggio, già dalla mattina, il 26enne era andato in escandescenza per gelosia dopo aver accompagnato la ragazza al lavoro e aver visto uscire un uomo dagli uffici dove lei si stava recando. Ne era nata una lite accesa, proseguita con messaggi sul cellulare in cui la minacciava di rovinarle la vita, augurandole di essere bruciata e di morire, e minacciando di pubblicare foto che la ritraevano nuda.

Gli agenti hanno rintracciato l'uomo sotto casa della ragazza mentre stava per suonare al citofono e lo hanno condotto in Questura. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato in flagranza differita per maltrattamenti e violenza sessuale. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Successivamente alla convalida dell’arresto, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per il 26enne bengalese, regolare sul territorio dello Stato e con un solo precedente penale per reato contro il patrimonio, la misura del Divieto di Avvicinamento alla persona offesa con l'applicazione del braccialetto elettronico.