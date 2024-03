PADOVA - Sono oltre 50 i gatti messi in salvo ieri dalla polizia locale con l'aiuto delle volontarie animaliste. I mici erano tenuti segregati in un appartamento al quinto piano di un condominio di Corso Milano 119. Ad accorgersi che qualcosa non quadrava in quell'abitazione, dove avrebbero dovuto trovarsi al massimo 8 felini una vicina che una decina di giorni fa aveva visto un micio cadere dal terrazzo dell'appartamento schiantandosi al suolo. La proprietaria, secondo quanto ha riferito, era scesa in giardino e lo aveva raccolto in malo modo per poi rinchiudersi nuovamente in casa. Nell'appartamento da oltre due mesi inoltre, le tapparelle risultavano sempre abbassate.

La donna ha segnalato l'accaduto al nucleo di polizia locale che si occupa dei maltrattamenti sugli animali che ieri mattina si è recato a verificare la situazione. La donna si rifiutava di aprire la porta ma ha dovuto cedere di fronte al mandato del giudice. Una volta entrati agenti e volontarie si sono trovati di fronte ad una scena raccapricciante: all'interno dell'appartamento i gatti sono risultati più di 50, tutti malconci, in condizioni pietose. Subito è partita la staffetta delle volontarie che munite di trasportini hanno cominciato a trasferire i poveri animali, il trasloco dato il loro numero sarà completato oggi, in un alloggio sicuro dove saranno curati e nutriti. Per la donna è scattata la denuncia per maltrattamento di animali.