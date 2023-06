PADOVA - C'è voluta qualche ora, l'intervento dei vigili del fuoco e di alcuni residenti, ma un gattino che si era infilato in un'auto alla fine è stato salvato e ha trovato anche una famiglia affettuosa che lo ha adottato e battezzato Zorro. Erano le 5 dell'altra mattina quando un residente di San Bellino che si stava recando al lavoro ha sentito dei miagolii disperati lungo la strada fra le auto parcheggiate, ma non è riuscito ad individuare la posizione del piccolo. C'è voluta più di un'altra ora di lamenti perché alcuni residenti individuassero la provenienza delle urla a tutti polmoni e scattasse il salvataggio. Munite di gabbietta per il recupero le salvatrici si sono avvicinate a una Peugeot cercando di individuare la posizione del piccoletto senza trovarlo, a quel punto è stata avvisata la polizia locale ma senza risultato. «Ci hanno spiegato che era di competenza dei vigili del fuoco - racconta una delle donne - così abbiamo avvisato i carabinieri che a loro volta hanno interpellato i pompieri che sono arrivati subito. Nel frattempo il micio era scappato spaventato dai tentativi, infilandosi in un'altra auto, una Toyota. Rintracciato il proprietario dell'auto la vettura è stata aperta, ma la bestiola è schizzata nuovamente via, ancor più impaurita dalle manovre dei pompieri, infilandosi nel motore di una Aygo per fuggire poi nel motore di una Citroen dalla quale è stato finalmente recuperato».

Urlante e ormai terrorizzato è stato finalmente catturato e infilato nel trasportino. «È stato complicato ma siamo riuscite a prenderlo anche se in realtà l'ho acchiappato perché mi aveva addentato un dito e non mollava - continua la signora - l'importante è che ora stia bene. Una ragazza che aveva partecipato al salvataggio lo ha accolto in casa e ora si sta ambientando anche se, per tutta la giornata, soffiava e cercava di graffiare tanta era la paura». Una storia a lieto fine quella di Zorro, che ha trovato una famiglia affettuosa che lo ha portato ieri dal veterinario per accertarne le condizioni. Purtroppo, soprattutto in questo periodo, sono tantui i cuccioli abbandonati che cercano riparo e spesso si infilano nei motori delle auto restando uccisi. «Vogliamo che il salvataggio di Zorro sia di esempio per tutti - conclude la ragazza che lo ha adottato -, preghiamo tutti coloro che si mettono in auto di prestare ascolto a eventuali rumori o miagolii. Se si parte con l'auto e un piccolino si è incastrato fra le parti del motore spesso non si riesce a salvarlo e in questo periodo di cucciolate la situazione purtroppo è frequente».