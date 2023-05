Gattino di un mese intrappolato in un tubo: salvato dai vigili del fuoco e rianimato con massaggio cardiaco

Gattino intrappolato all'interno di un canale pluviale: l'allarme è scattato la sera del 6 maggio a Calimera, in provincia di Lecce. Subito in via Colombo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che gli ha letteralmente salvato la vita effettuando le manovre di rianimazione dopo averlo estratto.

I soccorsi e il salvataggio

L'intervento si è rilevato più complicato del previsto in quanto il piccolo gattino era rimasto bloccato in una tubatura interna a un muro.

Dopo una lunga e complicata operazione, i vigili del fuoco sono riusciti a tirarlo fuori. Però il micio era privo di sensi e non respirava più. I vigili del fuoco non si sono persi d’animo ed hanno deciso di iniziare una delicata operazione di rianimazione effettuando il massaggio cardiaco.

Dopo qualche minuto il piccolo gattino ha reagito, iniziando a muovere l’addome ed aprire gli occhietti. Segnale accolto con grande gioia dai proprietari. Il gattino, visibilmente provato dall’esperienza vissuta, è stato trasportato dagli stessi proprietari presso una clinica privata dove è stato preso in cura dai veterinari.