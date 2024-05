Nico Cutugno dalla Venier, chi è il figlio di Toto Cutugno nato da una relazione extraconiugale? La reazione di Carla, la madre e la carriera

Era il 22 agosto del 2023 quando Toto Cutugno, allora 80enne, morì sconfitto da un tumore allla prostata. Oggi il cantante verrà ricordato da Mara Venier a Domenica In assieme a colleghi e amici attraberso un racconto fatto dal figlio di Toto Cututgno. In attesa dell'intervista che andrà in onda su Rai1 dalle 14.10 scopriamo chi è Nico Cutugno.

Nico Cutugno, chi è il figlio di Toto Cutugno

Classe 1989 Nico Cutugno è l'unico figlio del cantautore scomparso.

Inizialmente il cantante non voleva riconoscere il ragazzo fu la moglie Carla Galli a spingerlo a riconoscere il ragazzo e ad avere un rapporto con lui. «Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto. La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome», aveva dichiarato Toto Cutugno.

Chi è la madre di Nico

Come detto in precedenza, della madre di Nicolò si sa davvero poco. Anzi, pochissimo: si chiama Cristina ed è una donna con cui Cutugno ha avuto una relazione mentre era sposato, già da oltre vent’anni, con la moglie Carla.

La moglie del cantante

Toto Cutugno, il cantautore italiano morto oggi a 80 anni, era sposato da quasi 50 anni con Carla. I due si erano sposati nel 1971.

Una coppia molto unita malgrado lei non amasse la ribalta dello spettacolo e sia sempre rimasta dietro le quinte. I due non hanno mai avuti figli insieme.

Il rapporto padre figlio

Dopo un periodo iniziale di distacco, padre e figlio erano riusciti a costruire un bellissimo rapporto fatto di grande complicità. «È uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare» raccontò il papà. Dopo averlo riconosciuto Toto Cutugno si dedicò totalmente al figlio. «Come padre merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere senza mancare di rispetto a nessuno» disse a Tv Sorrisi e Canzoni. Ma anche Nico ha insegnato qualcosa all'artista: «Mi ha insegnato ad essere sincero». Il rapporto tra i due diventa ancora più forte quando il ragazzo decide di trasferirsi a Milano per vivere vicino al padre.

Vita privata, studi e lavoro

Della vita privata di Nicolò sappiamo poco se non che è laureato in Economia e ha una forte passione per la musica. Anche lui musicista, che si occupa di multimedialità