Pallavolo, le convocate di Mazzanti per l'Europeo: torna Egonu, out Bosetti

Qualche sorpresa e tante conferme nella lista delle 14 convocate dall'Italia in vista dei prossimi Europei femminili di pallavolo.

A meno di una settimana dall'esordio contro la Romania, in programma il 15 agosto a Verona, il ct Davide Mazzanti ha scelto le 14 atlete che, oltre alla rassegna continentale, si giocheranno anche il pass per le Olimpiadi di Parigi. Confermate le esclusioni del libero Monica De Gennaro e dell'ex capitana Cristina Chirichella, a cui si è aggiunta Caterina Bosetti, schiacciatrice di Novara.

Esordirà in Nazionale invece Ekaterina Antropova, opposto di Scandicci figlia di genitori russi, che ha da poco ricevuto la cittadinanza italiana. Proprio il ritardo burocratico nell'emissione della cittadinanza le ha impedito di partecipare alla Nations League con il resto del gruppo, ma nei piano di Mazzanti Antropova dovrebbe giocare titolare come martello, così da sfruttare in contemporanea la potenza di Paola Egonu, che tornerà in Nazionale dopo l'addio dello scorso autunno.

«Dobbiamo migliorare in contrattacco, cercando di essere più incisivi, mentre sul cambio palla stiamo lavorando di più e sarà necessario migliorare perché il nostro sistema deve prevedere alcune cose che non abbiamo ancora sviluppato come avremmo voluto. Forse la prima parte dell'Europeo ci servirà proprio per perfezionare questo aspetto del gioco», ha dichiarato il ct azzurro.

Ecco l'elenco completo:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi.

Opposti: Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, 11. Anna Danesi, Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale