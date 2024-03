Champions League: primo round di semifinale alle pantere, ribaltato l'Eczacibasi al tie-break

VILLORBA Di fronte all’ennesimo “tutto esaurito” del Palaverde, è andata in scena stasera la gara di andata della semifinale di Champions League tra le campionesse d’Italia dell’A.Carraro Imoco Volley e le campionesse del Mondo dell’Eczacibasi Istanbul.

Sospinte dal loro caldissimo pubblico le Pantere gialloblù iniziano il match con Wolosz-Haak, Fahr-De Kruijf, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro; le turche di coach Akbas, prive della centrale Jack, invece si presentano allo start con Sahin-Boskovic, centrali Arici e Stevanovic, Baladin e l’ex Gray schiacciatrici, libero il capitano Akoz.

Nel primo set, dopo la celebrazione in campo di Asia Wolosz che ha toccato la pietra miliare delle 300 presenze in gialloblù e il doveroso omaggio all’ex Alexa Gray (MVP della finale scudetto 2023 vinta dalle Pantere), la partita inizia a spron battuto, De Kruijf e Arici mettono a segno i primi punti di un match combattuto che vede primeggiare la parità.

Haak per il momentaneo vantaggio gialloblu trova due punti di Boskovic (10-11). L’Eczacibasi prova la prima mini fuga sul +4 e coach Santarelli chiama timeout. Due errori della squadra turca accorciano le distanze per l’Antonio Carraro e coach Akbas chiama timeout (13-14). Altro mini break turco, Haak e Plummer accorciano il divario (17-19). Altro timeout chiamato da coach Santarelli per provare a cambiare l’inerzia del match; errore di Baladin, il Palaverde s’infiamma e si porta sul 24 pari. Muro di De Kruijf e dopo una sofferenza durata un set, le Pantere ruggiscono ma la rimonta si ferma per un tocco a muro sul 26 a 28 con ben 8 punti di capitan Boskovic.

Inizia forte la formazione ospite (4-8) con la protagonista del primo set Boskovic; l’Antonio Carraro cerca di ridurre lo svantaggio ma Stevanovic piazza un ace che costringe coach Santarelli a fermare il match sul 8 a 12 Eczacibasi. Vola Isabelle Haak dalla prima linea, mura pure e svantaggio ridotto a sole due lunghezze (10-12). Akbas ferma l’inerzia delle Pantere ma ora è Conegliano a fare la voce grossa, altro muro di Haak e ace di Plummer e punteggio sul 12 pari. Il Palaverde alza la voce e ora il match si infiamma sempre di più, ace di Gray e attacco vincente di Baladin per il +4 Eczacibasi. Coach Santarelli chiama timeout sul 13 a 17. Ancora Boskovic per la squadra ospite (13-19), risponde De Kruijf e Lanier affonda il colpo per ridurre lo svantaggio a sole 4 lunghezze. Due super difese di Bardaro e due attacchi di Haak per il secondo timeout chiamato da Akbas (16-19). Ancora Haak, un attacco e un ace per infiammare le 5344 persone del Palaverde, Lanier pareggia i conti e 19 pari. Boskovic tutto fare, altri 6 punti in questo set e 2 a 0 Eczacibasi (20-25).

Parte forte l’Antonio Carraro, Lanier si carica la squadra sulle spalle, Haak e Plummer rispondono presenti e primo break gialloblu sul 7 a 1. Arici accorcia le distanze, Lanier punisce nell’azione successiva ma l’Eczacibasi accorcia le distanze con il due Boskovic-Arici. De Kruijf attacca prima e mura poi, le Pantere si portano sul 14 a 6 con un pallonetto di Haak. Si fanno sentire anche gli attacchi di Plummer dalla prima linea; l’Antonio Carraro scappa via sul +9 (16-7) e timeout per l’Eczacibasi. Haak e Fahr per il +10; ancora Haak con un ace e Plummer dalla prima linea per chiudere il set sul 25 a 14.

L’Eczacibasi non si fa intimorire e parte subito a razzo nel quarto set, Boskovic on fire scatena la squadra turca, Arici a muro è insuperabile questa sera e 3 a 8 Eczacibasi. Provano a ricucire il divario Wolosz e compagne ma l’attacco vincente di Baladin fissa il punteggio sul 4 a 9. Haak e Lanier accorciano le distanze, due errori della squadra ospite impongono il timeout a coach Akbas. Haak vola e Plummer colpisce per il 9 pari. Susseguirsi di punti da ambe le parti, Haak per l’Antonio Carraro e Boskovic per l’Eczacibasi. Lanier e Plummer raccolgono i palloni di capitan Wolosz e Akbas chiama timeout sul 18 a 15 gialloblu. Boskovic prima fa ace e poi sbaglia in battuta, mani out del muro di Conegliano e ennesimo momento di parità (19-19). Muro di Wolosz, attacco di Haak, Palaverde infuocato e le Pantere scappano sul 22 a 19. Plummer con un pallonetto sopraffino scatena tutti i presenti quest’oggi; Boskovic stoppa l’entusiasmo per un istante (23-20), Stevanovic fa ace ma Haak schiaccia la palla sul taraflex e si va al tiebreak (25-22).

Parte forte l’Eczacibasi, come in tutti gli altri set ed è subito 1 a 4 per la squadra turca, due punti di Haak e un attacco vincente di Lanier accorciano lo svantaggio. Baladin trova un varco tra le mani del muro dell’Antonio Carraro e Boskovic firma il settimo punto del tiebreak. Coach Santarelli chiama timeout (3-7), Haak e il muro di De Kruijf per il -2. Un ace di un valore importantissimo di Lanier trova risposta di Baladin (9-10); diversi errori in battuta per Conegliano non riescono ad aumentare il divario. Haak porta l’Antonio Carraro sul 13 a 12 e coach Akbas chiama un obbligatorio timeout. Boskovic pareggia i conti ma nelle ultimi parti concitate del match è l’Antonio Carraro a spuntarla sul 18 a 16.

Archiviata gara1, il verdetto per decidere la finalista dell’edizione 2024 della Champions League verrà emesso mercoledì prossimo in terra turca nella sfida di ritorno sul campo dell’Eczacibasi. Prima però per le Pantere, già sicura del primo posto in regular season, è in programma sabato sera ancora al Palaverde (20.30) il penultimo match di campionato, ultima gara casalinga, contro la Wash4Green Pinerolo.