Prosecco Doc Imoco: 34. vittoria consecutiva e festa per la sesta Coppa Italia

VILLORBA Bergamo può solo fare da spettatrice e partecipare alla festa al Palaverde per la sesta Coppa Italia.

L'imbattuta capolista Prosecco Doc Imoco travolge la nobile decaduta 3-0 (Gennari e Squarcini 12 punti) con uno starting six senza la titolarissime a riposo per preparare al meglio il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro le turche del VakifBank, già battute a Istanbul per 3-0. Per le pantere è la 34. vittoria consecutiva.

PROSECCO DOC IMOCO - VOLLEY BERGAMO 3-0

PARZIALI: 25-17, 25-14, 25-21.

PROSECCO DOC IMOCO: Bugg 2, Piani 10, Squarcini 12, De Kruijf 8, Gennari 12, Lanier 11, De Gennaro (l). Ne: Plummer, Robinson-Cook, Lubian, Haak, Wolosz, Fahr, Bardaro (l). All. Santarelli.

VOLLEY BERGAMO 1991: Gennari 3, Lorrayna 5, Butigan 6, Melandri 8, Davyskiba 12, Nervini 6, Cecchetto (l); Rozanski 3, Pasquino, Pistolesi. Ne: Bovo, Fitzmorris, Cicola (l). All. Bigarelli.

ARBITRI: Colucci e Canessa.

NOTE - Durata set: 26’, 23’, 26’. Totale: 1h23’. Prosecco Doc Imoco: battute vincenti 5, errate 5, muri 8, attacco 44%, ricezione 43% (perfetta 35%), errori 9. Volley Bergamo 1991: battute vincenti 2, errate 6, muri 6, attacco 33%, ricezione 35% (perfetta 22%), errori 18. Federica Squarcini. Spettatori 4.803. Mvp: Squarcini (Prosecco Doc).