Conegliano batte Milano e vince la sesta Coppa Italia

La Prosecco Imoco Conegliano ha vinto la Coppa Italia di pallavolo donne battendo l'Allianz Vero Milano per 3-2 (25-21, 22-25, 25-19, 19-25, 15-11) nella finale giocata oggi al PalaTrieste.

I complimenti di Zaia

«Le nostre squadre venete femminili nei più praticati sport di squadra non finiscono mai di stupirci. Ed oggi è stata una domenica da incorniciare con ben due Coppe Italia conquistate dai team rosa del Veneto di pallavolo e pallacanestro. Mi congratulo e faccio i miei complimenti a tutte le atlete e alle società della Prosecco Doc Imoco Conegliano e della Famila Schio che si sono aggiudicate ancora una volta una Coppa Italia. Grazie ragazze, siete un vero orgoglio per tutto il Veneto”. Con queste parole Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, si è congratulato con le ragazze e la società della Prosecco Doc Imoco Conegliano che hanno conquistato la Coppa Italia di pallavolo femminile, sconfiggendo in finale la Vero Volley Milan, e con la Famila Schio, che ha vinto oggi la Coppa Italia di basket, battendo in finale un’altra squadra veneta, la Reyer Venezia.