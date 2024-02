Volley Conegliano. Le Pantere schiacciano Chieri e vanno in finale di Coppa Italia, è l'ottava consecutiva. La sfida sarà contro Milano

CONEGLIANO (TREVISO) - La Prosecco doc Imoco Volley travolge il Chieri e vola in finale della Coppa Italia. Le Pantere conquistano la prima semifinale di Coppa Italia Frecciarossa per le Pantere con un sorpasso in poco più di un'ora delle avversarie di Chieri al PalaTrieste per 3 a 0. La squadra guidata da coach Daniele Santarelli va così alla finale di domani, alle 14.15, l'ottava consecutiva per la squadra trevigiana. L'avversario sarà l'Allianz Milano.

A sostenere la squadra dagli spalti, saranno oltre 1500 tifosi gialloblù che seguiranno la squadra al PalaTrieste e molti saranno anche coloro che faranno il tifo dal divano di casa seguendo la finale su Rai1. (Foto Rubin per LVF)