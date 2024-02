TREVISO - Battere Firenze per consolidare il primato in classifica e arrivare alla Coppa Italia del prossimo week-end con ancora maggiore consapevolezza nei propri mezzi . Q uesto l’obiettivo con cui la Prosecco Doc Imoco scende oggi alle 18.30 in campo al PalaWanny ( diretta Sky , arbitri Boris e Selmi ) .



PANTERE IN MASCHERA

Ma prima della trasferta in terra toscana, n ella magica serata di venerdì le pantere hanno potuto vivere un’esperienza unica e indimenticabile a Ca’ Vendramin Calergi sede del Casinò, in una serata “made” Prosecco Doc a tema carnevalesco. Una festa elegante intitolata ‘Alla Corte del Gran Khan’ per godersi un po’ di sano divertimento e svago ed uscire dalle consuete dinamiche sportive, prima di rituffarsi subito nella stagione. Le campionesse gialloblu hanno indossato abiti sontuosi, colorati e sfavillanti prendendosi la scena anche stavolta come in campo, muovendosi nei magnifici saloni affrescati che si affacciano sul Canal Grande. Wolosz e compagne estasiate e divertite si sono lasciate trasportare nell’incanto di un contesto inaspettato ed emozionante, tra cena ed esclusivo ballo in maschera, immerse in un virtuale viaggio ad Oriente sulle tracce di Marco Polo, tra regine d’Oriente, imperatori della steppe, mercanti e mistici indovini.



OGGI IN CAMPO

Conegliano arriva alla 20 . giornata imbattuta e con un ruolino di marcia impressionante, fatto di 27 vittorie consecutive tra tutte le competizioni in stagione, addirittura 29 contando le ultime due sfide dell’epica finale scudetto vinta in gara-5 contro Milano . Firenze invece dopo aver attraversato un periodo d’oro tra fine dicembre ed inizio gennaio ha rallentato la propria corsa, arrestata proprio dalle pantere negli ottavi di Coppa Italia con un pesante 3-0, subendo poi due sconfitte anche il regular season contro Roma e Casalmaggiore che hanno portato le bisontine momentaneamente fuori dalla zona playoff. Conegliano continua a guardare tutte dall’alto con 54 punti frutto di 19 vittorie in altrettante partite, Firenze invece ha 24 punti con nove vittorie e dieci sconfitte. Non va dimenticato però che fu proprio il Bisonte ad interrompere la storica striscia di 76 successi consecutivi della Prosecco Doc il primo dicembre del 2021 al Palaverde dopo cinque set, ed oggi potrebbe avere l’occasione di spezzare anche la seconda miglior striscia di vittorie delle pantere. Tuttavia, lo score dei confronti diretti tra le due squadre è nettamente a favore delle gialloblu, che hanno vinto 24 delle 28 partite fin qui disputati, tra cui i due precedenti stagionali. Una sola ex in campo, Sarah Fahr, approdata a Conegliano nell’estate 2020 proprio in seguito ad una grande stagione in maglia Bisonte. Anche in quest’occasione occhi puntati su Lina Alsmeier, banda tedesca in orbita Prosecco Doc, tra le giovani più interessanti del campionato. M assima concentrazione, ma anche la possibilità di ruotare un po’ le titolari considerato che tra meno di una settimana Conegliano è attesa dalla semifinale di Coppa Italia contro Chieri alle 15 e poi, qualora le pantere dovessero superare lo scoglio rappresentato dalla Fenera, dalla finale di domenica 18 contro la vincente di Milano-Scandicci. Senza pensare che martedì 20 poi Haak e compagne dovranno pure scendere in campo a Istanbul per l’andata dei quarti di Champions contro il Vakif . Tuttavia, spesso sono le partite sulla carta più semplici a rappresentare le insidie più grandi, soprattutto per una squadra reduce da due grandi prestazioni come quelle fornite contro Scandicci e Milano.



LE ALTRE SFIDE

Due gli anticipi nella giornata di ieri. Nel big - match di serata tra Milano e Novara ad avere la meglio è stata la squadra di Lorenzo Bernardi per 3 - 2 (Egonu 28, Akimova 23) con l a Igor che adesso vede il secondo posto. Nel pomeriggio S candicci ha avuto la meglio su Vallefoglia sempre al tie-break , rimanendo così attaccata al treno per la piazza d’onore dietro Conegliano .



PLUMMER VERSO L’ECZACIBASI

La destinazione in Turchia di Kat Plummer sarebbe l’Eczacibasi e non il VakifBank che avrebbe puntato su Caterina Bosetti e Marina Markova. Secondo fonti turche la schiacciatrice Usa, da tre stagioni a Conegliano, avrebbe raggiunto l’accordo con l’altro club di Istanbul. Al suo posto sarebbe pronta la tedesca Lina Alsmeier.