VENEZIA - Ambientazioni oniriche, pulcinella acrobati e damine settecentesche che ballano sulle note di We will rock you dei Queen. Il Ballo del Doge 2024, festa esclusiva del Carnevale di Venezia, ha accolto così sabato sera gli oltre 500 ospiti giunti da tutto il mondo per assistere allo show firmato Antonia Sautter. La scenografa e stilista veneziana che da 31 anni porta in scena la magia in laguna. Una magia a tre zeri, con biglietti che arrivano fino a cinquemila euro a persona.