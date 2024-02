Volley, Monica De Gennaro è la miglior giocatrice del mese di gennaio

CONEGLIANO (TREVISO) - Monica De Gennaro è la miglior giocatrice del mese di gennaio. Bandiera della Prosecco Doc Imoco Volley di Conegliano, Moki è la difesa della seconda linea della squadra di volley più titolata degli ultimi anni del campionato italiano, che recentemente ha vinto la sua sesta Coppa Italia.

La De Gennaro è una costante, dal 2013-14, sempre nelle pantere che continuano a vincere anche grazie alle ottime prestazioni del libero classe 1987 ed ora arriva questo riconoscimento come MVP (miglior giocatrice).

Volley. Moki, regina a 37 anni: «Voglio vincere ancora». Il marito e coach Daniele Santarelli: «Atleta eccezionale, è un esempio per le compagne»

Un mese che ha visto "Moki" conquistare due premi MVP nelle due partite più complicate delle trevigiane, i due tie-break vinti contro Roma e Chieri, dominando la seconda linea in difesa e mantenendo il 47% di perfette in ricezione. Successivamente, sono arrivati anche i tre punti contro due delle rivali più accreditate, Scandicci e Milano, e la Coppa Italia Frecciarossa, in cui De Gennaro è stata certamente tra le migliori in campo dietro solo l'MVP Wolosz. La card premio verrà consegnata domenica 25 febbraio tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Volley Bergamo 1991.