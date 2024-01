CONEGLIANO (TREVISO) - Una bandiera della pallavolo e dello sport in generale, come ormai non ne esistono praticamente più: Monica De Gennaro, per tutti o quasi Moki, ieri ha compiuto 37 anni. «Festeggiati domenica in anticipo con la vittoria su Cuneo, speriamo di continuare così, abbiamo ancora tanto da vincere in questa stagione». Eppure, Moki non vuole saperne di abdicare e lasciare il trono di miglior libero al mondo a qualche collega, tutt’altro. Ormai da ben oltre un decennio la numero 10 della Prosecco Doc Imoco ripulisce qualsiasi pallone possibile, compiendo miracoli per alcuni neanche lontanamente immaginabili, il tutto con una costanza di rendimento che definire clamorosa diventa quasi un eufemismo. Ma oltre all’atleta c’è molto di più, come testimonia l’ondata di affetto sui social e non solo per il compleanno della campionessa nata a Piano di Sorrento l’8 gennaio del 1987, tanto dalle proprie compagne attuali quanto dalle ex, oltre ovviamente a Daniele Santarelli, allenatore e marito. Da una parte le 425 presenze in campo per Moki, dall’altra le 301 sulla panchina gialloblu per Daniele: insieme fanno 726 presenze, in cui entrambi hanno vinto tutto quello che si poteva vincere in campo nazionale e internazionale.



COMPAGNO DI VITA

« Posso solo dire che è un’atleta esemplare ed un libero eccezionale - le parole di Santarelli che nello speciale messaggio in Instagram l’ha definita “Queen” - in questi anni ha dimostrato di essere sempre una delle migliori nel suo ruolo in Italia e non solo. E’ un grande esempio anche dal punto di vista comportamentale, è cresciuta e maturata sempre di più, diventando un riferimento anche per le sue compagne. Questo lo ha fatto grazie all’esempio del lavoro di ogni giorno e grazie all’esperienza accumulata in questi anni, è indubbiamente uno dei migliori giocatori al mondo, e sono davvero fortunato di averla con noi » . Non è un caso che tutti e 21 i trofei conquistati da Conegliano siano passati per le preziose mani di Moki, che ogni stagione ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista imprescindibile, nonostante il passare degli anni.

Coach Santarelli in versione "casalingo" fa impazzire le tifose turche



L’EX PANTERA

« Quando Moki è arrivata a Conegliano ero felicissim a - racconta Cristina Barcellini, schiacciatrice Imoco dal 2012 al 2015 e grande amica, con cui ha condiviso tante avventure anche in Nazionale - io c’ero già da un anno, ma per me arrivava una grande amica ed una grandissima giocatrice » . Barcellini, attualmente direttore sportivo della G is Volley Sacile, ha ben impresso ancora gli allenamenti di Moki: « Non mi stupisce che sia ancora qui e a questi livelli, è sempre stata molto forte. Ma tutto ciò che ha ottenuto se l’è sudato con grande dedizione al lavoro, disponibilità verso le compagne e una costante voglia di migliorarsi, nonostante quanto ha già conquistato nella sua carriera. Spero possa continuare così ancora a lungo » .