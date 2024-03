CONEGLIANO (TREVISO) - Contrariamente alle previsioni, nessun turnover o quasi per la Prosecco Doc Imoco vista sabato sera contro Pinerolo dopo alla maratona di giovedì contro l’Eczacibasi. Chi sta bene gioca, e se sono le pantere in primis a chiedere di scendere in campo di certo Daniele Santarelli non si oppone: «Tre giorni di riposo non avrebbero fatto bene in vista di una partita così importante - spiega Santarelli, riferendosi alla semifinale di ritorno di Champions League di mercoledì che vedrà l’Imoco in salsa Antonio Carraro giocare a Istanbul contro l’Eczacibasi alle 17 - Volevano toccare palla e mantenere la tensione, io ho deciso di cambiare le centrali per vari motivi». Non la migliore performance, ma lo sforzo profuso ha comunque portato Conegliano a chiudere in tre set la pratica Pinerolo grazie a una prova attenta e concreta. Adesso arriva la partita più importante della stagione, almeno finora: «Credo che la semifinale di andata sia stata un bellissimo spettacolo per la pallavolo e per tutti i tifosi presenti al Palaverde, forse con un po’ di alti e bassi da parte di entrambe le squadre ma è normale - prosegue Santarelli analizzando la vittoria al tie-break di giovedì - Adesso andiamo a Istanbul, sappiamo che il Burhan Felek sarà una bolgia, ma non vediamo l’ora di giocarla».

LA SUPERSFIDA

Di certo sarà importante se non fondamentale evitare una partenza ad handicap come avvenuto al Palaverde, perché il connubio Eczacibasi più tifo turco potrebbe diventare difficile da arrestare: «Dovremo sicuramente partire meglio davanti ai 5.000 tifosi turchi, vogliamo e dobbiamo fare meglio dell’andata, pur sapendo che loro sono una squadra tanto forte. Dovremo giocare una partita intelligente, prendere scelte differenti per essere ancora più performanti, sperando che allo stesso tempo loro non facciano il match della vita. Giovedì è stata una partita strana, siamo partiti così così e ci siamo trovati sotto 24-20 eppure abbiamo avuto la palla per portare a casa il set, se solo non ci fosse stato il tocco di Robin a muro e poi una super Boskovic. Nel secondo set abbiamo sofferto, rimontato, sofferto e rimontato nuovamente, ma loro erano più motivate. Hanno toccato davvero tanto a muro, sbagliato molto poco». Poi, la svolta, con un aiuto prezioso da parte della panchina: Lanier, Gennari e Bardaro. «Una squadra con cui non avevo mai giocato, Khalia e Kathryn insieme è una scommessa. Penso che anche la semifinale di ritorno sarà una partita stupenda».

LA BOLGIA

Per Santarelli, poi, allenare in Turchia non può che rappresentare un’emozione doppia, complice il trionfo alla guida della nazionale delle sultane della rete in Vnl prima e agli Europei poi, anche se, conoscendo i tifosi turchi, tutto passerà in secondo piano durante Eczacibasi-Antonio Carraro Imoco, con il Burhan Felek soldout ormai da giorni. «Lo so, ma non avevo dubbi, già sono esauriti i biglietti per la prima tappa di VNL ad Antalya, figuriamoci per una semifinale di Champions - sorride quello che per i tifosi gialloblu è Re Mida, comandante per quelli turchi - È una sfida affascinante. Così come credo sarà soldout anche per Fenerbahce-Milano, ma è giusto così, si affrontano alcune delle squadre migliori al mondo. Chi ha visto la prima semifinale penso si sia divertito, non solo per la vittoria ma anche per la qualità di gioco. Mi aspetto fischi come piovessero, mi e ci sosterranno come nazionale durante l’estate, ma adesso è giusto che facciano il tifo per la loro squadra, come successo al Palaverde, in cui hanno supportato l’Eczacibasi per tutta la partita e poi sono scesi a salutarmi e chiedere foto e autografi. Sarà bello per me tornare a Istanbul, spero di tornare altrettanto felice». Approfittato della domenica come giorno di riposo, oggi si torna in palestra: «Oggi allenamento al Palaverde, domani mattina si parte con allenamento previsto a Istanbul la sera, e poi ci prepareremo alla sfida», visibile su Dazn alle 17 italiane mercoledì pomeriggio.