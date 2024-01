ROVIGO - Una donna buona, con un sorriso carico di dolcezza, una maestra premurosa e gentile, una madre affettuosa e attenta, che con forza ha lottato per anni contro una neoplasia che alla fine ha spezzato il filo della sua esistenza: Nicoletta Donegà si è spenta a 51 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia, fra i colleghi, i genitori dei suoi alunni che ne hanno apprezzato la professionalità, umanità e passione nel suo lavoro di insegnante e in quanti hanno avuto la fortuna di incontrarla. E lei, fino all'ultimo, ha pensato ai "suoi bambini". Provata dalla malattia, proprio a inizio anno ha scritto nella chat di classe della scuola Miani di Rovigo, anche se un biennio ormai si era fermata a causa del suo stato di salute, pur rimanendo sempre presente: «Le farfalle non conoscono il colore delle loro ali, ma noi sappiamo quanto sono belle, allo stesso modo, tu puoi non sapere quanto vali, ma gli altri possono vedere quanto sei speciale». Prima di arrivare a Rovigo ha insegnato a Castelmassa, Lendinara, Stienta, Gaiba, Santa Maria Maddalena. Sempre apprezzata, sempre benvoluta. La maestra Nicoletta lascia il marito Roberto Cavallini, le figlie Milagros e Marisol, la sorella Marcella, il fratello Giorgio e la mamma Vittoria. Il funerale sarà celebrato giovedì alle 10 nella chiesa della Commenda, il santuario della Madonna Pellegrina in piazzale Cervi.