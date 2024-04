Sinner-Sonego, a che ora si gioca e dove vedere in tv e streaming il derby italiano a Madrid

Derby italiano a Madrid. Comincia oggi l'avventura di Jannik Sinner in Spagna: alle 12.30 la sfida contro Sonego (precedenti 4-0 tutti l'anno scorso). I due sono amici e compagni di doppio di Davis. «Sarà la prima sulla terra e qualcosa di diverso ci sarà, dovrò cercare di adattare il mio gioco alle caratteristiche di un giocatore incredibile che sta disputando un'annata eccezionale, e dovrò restare aggressivo», ha detto Lorenzo.

Orario di Sinner-Sonego

Sul campo centrale, intitolato al mitico Manolo Santana, si comincia con la numero 1 WTA Iga Swiatek che affronta Cirstea.

A seguire, ma non prima delle 12:30, il derby italiano tra Sinner e Sonego.

Dove vederla in tv e streaming

La partita tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego dell'Atp di Madrid si potrà vedere in diretta e in esclusiva su Sky, sul canale 201 (Sky Sport Uno). Il commento sarà di Elena Pero e Paolo Bertolucci. In streaming, sempre solo per abbonati, con Sky Go e NOW. Non è possibile seguire il match in chiaro.

I precedenti

Come detto sono quattro i precedenti tra Sinner e Sonego, tutti vinti nel 2023 dall'altoatesino che ha perso un solo set, ad Halle. Le altre vittorie sono arrivate a Montpellier, agli US Open e a Vienna.

Il possibile prossimo avversario

Sinner è testa di serie numero 1 del torneo di Madrid. Se dovesse passare il turno, giocherebbe lunedì con uno tra Kotov e Thompson. Agli ottavi il tabellone dovrebbe mettergli davanti Khachanov. Nei quarti ci sarebbe Ruud, in semifinale uno tra Medvedev, de Minaur e Tsitsipas.