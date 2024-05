Internazionali Roma, il tabellone: Berrettini-Napolitano al 1° turno, Nadal attende un qualificato. Ecco i possibili quarti di finale

Sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali Bnl d'Italia di tennis che partono ufficialmente oggi a Roma. Esordio tutto azzurro per Matteo Berrettini che al primo turno affronterà Stefano Napolitano. Direttamente dal secondo turno partirà invece Musetti dove debutterà contro uno tra Eubanks e un qualificato. Per Sonego, invece, primo turno contro Lajovic, mentre Fognini se la vedrà con Evans e Arnaldi con Machac. Attenderà un qualificato Flavio Cobolli, oggi presente ai sorteggi del tabellone maschile. «Jannik è un esempio, insieme a lui stiamo facendo tanto per questo sport e sentiamo l'amore dei tifosi», ha detto il tennista romano da Fontana di Trevi. Testa di serie n.1 del torneo sarà Novak Djokovic (nella parte alta del tabellone), mentre le assenze di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, trasformano Daniil Medvedev e Andrey Rublev nei numeri 2 e 3 del seeding.

Possibili quarti di finale che potrebbero vedere opposti Ruud-Djokovic, Zverev-Dimitrov, Rublev-Tsitsipas e Hurkacz-Medvedev. Presente nella parte bassa del tabellone Rafa Nadal che debutta contro un qualificato e al secondo turno incontrerà Hurkacz.

ATP Roma, il sorteggio

Il 1° turno degli italiani

[26] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno Eubanks o Q)

ARNALDI (Ita) vs Machac (Cze)

SONEGO (Ita) vs Lajovic (Srb)

COBOLLI (Ita) vs Q

DARDERI (Ita) vs Shapovalov (Can)

NARDI (Ita) vs Altmaier (Ger)

BERRETTINI (Ita) vs [WC] NAPOLITANO (Ita)

[WC] FOGNINI (Ita) vs Evans (Gbr)

[WC] VAVASSORI (Ita) vs Koepfer (Ger)

[WC] GIGANTE (Ita) vs [WC] ZEPPIERI (Ita)

I potenziali quarti di finale

[1] Djokovic (Srb) vs [5] Ruud (Nor)

[3] Zverev (Ger) vs [8] Dimitrov (Bul)

[6] Tsitsipas (Gre) vs [4] Rublev

[7] Hurkacz (Pol) vs [2] Medvedev

I match di 1° turno da seguire

Nadal (Esp) vs Q

Struff (Ger) vs Cachin (Arg)

Draper (Gbr) vs Coric (Cro)

McDonald (Usa) vs Karatsev