Carlotta Ferlito, morta la madre Roberta: «Lasci un vuoto incolmabile». La malattia

È morta la madre di Carlotta Ferlito.

La malattia

Carlotta, a Verissimo, ha raccontato la diagnosi della malattia neuromotoria degenerativa (arrivata a novembre 2022), sua madre ha purtroppo vissuto un progressivo e inarrestabile peggioramento delle condizioni fisiche, arrivando a perdere il controllo del suo corpo. “Custodisco gelosamente le tue lezioni di vita – continua il post – perché per quanto mi desse quasi fastidio, avevi sempre ragione mamma, sempre. Spero di averti reso fiera, se lasci una famiglia splendida e unita è solo merito tuo. Sarai sempre il mio angelo custode, come quello che ci siamo tatuate. Spero che il buco nel petto che sento adesso possa presto trasformarsi nella tua presenza che mi accompagna in questo folle e spesso crudele viaggio che chiamiamo vita. Ti voglio bene, ciao Mamma Roby”.