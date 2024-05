Papa Francesco: «C'è già troppa frociaggine». L'invito ai vescovi a non ammettere seminaristi gay

Una battuta, fatta a porte chiuse davanti ai vescovi italiani riuniti per l'assemblea di primavera, per riaprire una questione di lungo corso. E cioè l'ammissione di persone omosessuali in seminario, prassi che secondo Papa Francesco andrebbe evitata. C'è già troppa «frociaggine» in certi seminari, ha detto Bergoglio in una conversazione dal tono colloquiale e che diverse fonti hanno confermato al Messaggero.

Il Papa, in un momento di un incontro durato un'ora e mezza, stava affrontando il tema della crisi delle vocazioni: durante il discorso, stava dicendo ai vescovi di non inserire giovani con troppe fragilità. Usando poi il termine «frociaggine».

Il tema dell'orientamento sessuale dei seminaristi

L'orientamento omosessuale dei seminaristi è da tempo oggetto di dibattito. Tanto che nel novembre scorso ad Assisi l'assemblea dei vescovi italiani aveva approvato una nuova Ratio formationis sacerdotalis, cioè il regolamento per i seminari in Italia, e che da quel giorno non è stato ancora pubblicato perché ancora al vaglio del dicasterlo vaticano per il Clero. In quel caso era stato sollevato il dibattito sull'ammissione dei seminaristi gay. Ad oggi il regolamento dice che «la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay».