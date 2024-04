Pavel Kotov, chi è il prossimo avversario di Sinner all'Atp Madrid: età, carriera e ranlking Atp

Il prossimo turno dell'Atp di Madrid è ststo deciso con Jannik Sinner che scende in campo contro Pavel Kotov. Dopo aver sconfitto Lorenzo Sonego, l'altoatesino si prepara a scendere in campo contro il russo per il terzo turno. Un successo gli permetterebbe di approdare agli ottavi di finale, con il premio e i punti in palio che cominciano a farsi interessanti. Proprio grazie a punti, Sinner potrebbe accorciare su Novak Djokovic che ha circa 1300 punti di vantaggio sul tennista di San Candido.

