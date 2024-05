PORDENONE - Grazie Sinner. Già, perché il giovane tennista italiano arrivato al secondo posto nella classifica Atp, ha seminato anche per tutti i tennis club della provincia di Pordenone. Non a caso, uno dei più importanti, il tennis club Pordenone, storico sodalizio cittadini, grazie a Sinner (ma anche ai due nuovi campi di padel) ha visto lievitare i soci che da 320 sono arrivati in poco più di un anno a 565, in numero degli attuali iscritti. Non è poco. Ma si sono avvicinati soprattutto giovani che magari hanno avuto da Sinner lo slancio per scegliere una racchetta e provare.

Tennis club, influenza Sinner

Ma il Tennis club Pordenone quest'anno punta anche molto sui punti verdi, o meglio, i centri estivi che interesseranno bambini dai sei anni, sino ai ragazzi di quattordici. In pratica dal 10 giungo, data di apertura del centro estivo, al 5 luglio, giorno in cui si chiuderà il mese, bambini e ragazzi potranno provare una esperienza sportiva, ma non solo, perché nel centro estivo del tennis club Pordenone, non si giocherà solo con la racchetta, ma si faranno anche tante altre attività.

I centri estivi

A spiegare l'iniziativa che è uno dei fiori all'occhiello del sodalizio oramai da tempo, ma quest'anno sarà ulteriormente potenziata è direttamente il presidente Andrea Lugo. «Intanto - spiega subito - voglio dire che da noi c'è la massima sicurezza per i bambini perché sono costantemente sorvegliati da persone adulte, non da altri ragazzi. Questa è una regola che ho voluto io. E poi il tennis club è chiuso e nessuno, salvo gli autorizzati possono entrare, non ci sono automobili e quindi c'è la massima sicurezza». Ma il presidente ci tiene anche a spiegare un'altra cosa è emblematica del centro estivo. «Da noi si fa sport sano, ma non solo tennis, si fanno anche altre attività in modo da rendere il soggiorno dei bambini il più sereno possibile. L'accoglienza è prevista per le 7.45 se i genitori hanno la necessità di andare al lavoro presto, qui ci sarà già una persona per l'accoglienza. Alle 8.30 inizierà l'attività che andrà avanti sino alle 10. I ragazzi saranno divisi in gruppi, in modo da avere diverse opportunità. Alle 10.30 ci sarà uno spuntino, frutta o yogurt, e poi altre attività sino alle 12. Alle 12.30 potranno venire i genitori o i parenti a prenderli».

I costi

«Anche sul fronte dei costi siamo stati bassi va avanti per dare l'opportunità a tutti di poter partecipare e se c'è la volontà anche di imparare a giocare a tennis. Una settimana viene 90 euro, ma siamo anche disponibili ad accogliere i bambini e i ragazzi per un solo giorno o due, se i genitori hanno la necessità di trovare un sito. In questo caso il costo è di 30 euro al giorno». Resta il fatto che oltre ad entrare in uno dei club più importanti della provincia i bambini potranno senza dubbio divertirsi e magari appassionarsi pure ad uno degli sport più belli. Per l'iscrizione dei ragazzi è necessario compilare un modulo.

Di sicuro per il Tennis club Pordenone questo è senza dubbio un anno positivo, anche sul fronte dei risultati. La squadra di serie C, infatti, sta facendo un grande campionato e quasi certamente potrà partecipare ai play off. Attualmente è al secondo posto in classifica. I magnifici sette che stanno portando avanti vittorie su vittorie sono Filippo Negro, Filippo Bigi, Thomas Zych, Giampaolo Gabelli, Enrico Peressin, Fabio Michelin e Samuele Barbera.