Farra di Soligo. Torneo di volley tra i centri di servizi, la vittoria è del Bon Bozzolla

FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - Torneo di volley tra i centri di servizi, a vincere è il Bon Bozzolla. Sabato, 18 maggio, gli operatori dei centri per anziani dell’Alta Marca si sono dati appuntamento a Farra di Soligo per un torneo dilettantistico di beach volley. Si tratta della seconda edizione del “Trofeo BB & Friends”, competizione di pallavolo tra squadre composte dal personale di strutture per anziani del territorio e finalizzato alla condivisione di esperienze e di tempo libero. Ad organizzarlo l’Istituto Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Ed è stato un successo oltre ogni previsione, dato che a Farra sono arrivate 400 persone tra giocatori, tifosi ed amici.

Si è trattato di momento d’incontro tra colleghi dello stesso settore, a sottolineare lo spirito di solidarietà, di valori e di intenti comuni, oltre che da una reale vicinanza.

I partecipanti e la classifica

Hanno partecipato, oltre all’Istituto Bon Bozzolla, Casa Amica-Fondazione Maria Rossi Onlus di Fregona, Casa di riposo San Pio X di Cordignano, Fondazione Santa Augusta Onlus di Conegliano, Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, Fondazione Casa per Anziani Onlus di Pieve di Soligo, Casa di Soggiorno Divina Provvidenza di Santa Lucia di Piave, Casa Mozzetti di Vazzola, Fondazione De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Felletto, Residenza San Giuseppe-Sereni Orizzonti di Follina e Istituto Padre Pio di Tarzo. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Comune di Farra di Soligo e il supporto della Pro Loco Soligo APS e dell’associazione Rugby Piave 1985. Le partite sono iniziate alle ore 13 agli impianti sportivi di via De Colli a Farra di Soligo e sono proseguite per tutto il pomeriggio. Prima il triangolare di qualificazione, poi il torneo con i gironi all’italiana. Alle 19 la finale per il terzo e quarto posto e a seguire quella per il primo posto che ha visto trionfare il Bon Bozzolla. Al secondo posto la Fondazione Santa Augusta Onlus di Conegliano, al terzo posto invece Casa Amica-Fondazione Maria Rossi Onlus di Fregona.