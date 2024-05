Pordenone. Vandali a Torre, immondizia sulla strada: al setaccio le videocamere di sorveglianza

PORDENONE - Ancora vandalismi in città.

Sembra proprio che questo periodo in cui Pordenone e i suoi quartieri sono sottoposti alle angherie di qualche gruppo di vandali che non molla la presa. L'altra notte è toccato a via General Cantore, nel quartiere di Torre, nella strada che passa proprio davanti alla scuola media. I grandi sacchetti di plastica che erano stati deposti a fianco dei bidono dell'immondizia che sono collocati a fianco della recinzione dell'istituto scolastico, sono stati presi a calcio, sventrati e sparsi in mezzo alla strada. Gran parte del contenuto ha invaso la corsia, rendendo anche pericoloso il traffico in particolare per le due ruote.



LE TELECAMERE

Parte dei rifiuti sparsi lungo la strada sono stati spostati da alcuni automobilisti che si sono fermati per mettere in sicurezza la strada, poi sul posto è arrivato anche il personale della Gea che ha provveduto a portare via i sacchetti e a pulire a fondo la strada. Da quanto si è appreso il Comune sarebbe interessato a cercare di capire chi può aver fatto una cosa del genere, non tanto per la gravità dell'azione che comunque, come detto, avrebbe potuto far cadere qualcuno in bicicletta o in moto e causare eventuali danni alle auto, ma per capire se questo atto di vandalismo può avere connessioni con fatti simili che sono accaduti anche in altre vie della città, dove oltre ai rifiuti dentro i sacchetti erano stati gettati in mezzo alla strada pure i bidoni delle immondizie con un rischio decisamente più alto. Oggi, infatti, il Comando della Polizia municipale potrebbe visionare le telecamere che ci sono in zona per capire se hanno ripreso le persone che hanno causato i vandalismi. A quanto pare, infatti, ci sarebbero anche altre immagini recuperate tempo fa, legate ad altri episodi simili. L'intenzione sarebbe quella di confrontarle, per vedere se si tratta della stessa "banda".



SBANDATI O UBRIACHI

Da quanto si è appreso da fonti vicine alla polizia locale, sembra che a gettare in strada i rifiuti che erano stati sistemati a fianco dei bidoni possa essere stato un gruppo di giovani che aveva alzato troppo il gomito sabato sera e per "sfogarsi" hanno gettato lungo la via le immondizie. C'è, però, un dato che potrebbe dare delle indicazioni diverse rispetto al fatto che siano stati alcuni giovani ubriachi a causare i vandalismi. Alcune persone che abitano in zona, infatti, ieri sera tornando a casa, non avevano notato la presenza di così tanti sacchi di plastica nei pressi dei bidoni dell'immondizia rispetto a quelli che invece sono stati trovati questi mattina. Non è da escludere, insomma, che i vandali siano andati a prenderne altri anche da aree vicine. Come detto sarebbe importante, dunque, che in zona ci fosse una telecamera e che avesse ripreso quanto accaduto. Unica certezza che i vandalismi sono stati effettuati durante la notte perché ieri mattina, sempre alcuni residenti, verso le 7, si erano già accorti di quanto era accaduto. Non è la prima volta che a Torre avvengono atti di vandalismo, anche in altre zone del quartiere dove erano state divelte alcune panchine nei pressi del castello.

ldf