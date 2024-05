Volley. Prosecco Doc Imoco. Nella stagione perfetta anche il primato in Europa e in Italia del pubblico

CONEGLIANO Prosecco Doc, o meglio la prima della classe, sotto ogni aspetto. Dentro o fuori dal campo non ci sono rivali, a dettare legge è Conegliano. Dopo aver conquistato scudetto, Supercoppa, Coppa Italia e Champions League, l’Imoco Volley porta a casa anche il record di pubblico, sia della propria storia che a livello italiano ed europeo.

Se impressionano le gesta delle pantere in campo, lo stesso si può dire dei tifosi sugli spalti. Il numero complessivo delle presenze al Palaverde supera le 102.000 nette, per la precisione 102.700, per una media di 4.711 spettatori, numeri che valgono il primato in Italia ed in Europa a livello di pubblico. Questo senza contare tutti i tifosi gialloblù che hanno seguito la Prosecco Doc per tutto lo Stivale, che fosse il big-match contro Milano o Scandicci o la partita contro Pinerolo. I numeri registrati quest’anno superano il record di affluenza stabilito nella stagione pre-Covid, risalente al 2018-19, ma la passione per le pantere non è mai scemata, nonostante le limitazioni del passato, anzi, ha continuato la propria crescita in maniera esponenziale. Certo, il discorso incasso è fondamentale per ogni società sportiva, ma è altrettanto importante svolgere un ruolo importante nella società, e nel corso della stagione l’Imoco Volley ha dedicato ogni partita casalinga ad un’associazione solidale/un ente benefico, ad esempio Avis, Ulss, Enpa, coinvolgendo pubblico di ogni fascia d’età. Senza contare la nutrita presenza di tante società sportive del territorio che hanno riempito gli spalti del Palaverde per tutto l’anno.

IL PRESIDENTE

«Come Prosecco Doc Imoco ringraziamo personalmente tutti i 102.700 spettatori - le parole del presidente Piero Garbellotto - pubblico che oltre ad aver incitato la squadra per tutta la stagione ha sostenuto le iniziative sociali e benefiche che si sono svolte quest’anno». Difficile fare di meglio nel futuro anche per un discorso di capienza del palazzetto dello sport di via Marconi, ma è giusto non porsi limiti, perché dall’anno della fondazione la Prosecco Doc comanda indisturbata la classifica del pubblico nel panorama italiano. «Siamo orgogliosi del primo posto in Italia ed in Europa, possiamo dire di avere conquistato anche lo scudetto del pubblico oltre a quello sportivo, e brinderemo a Prosecco Doc anche a questo record», chiosa il presidente. Indice di riempimento dell’86%, con sei soldout e cinque partite in cui i biglietti staccati sono stati più di 5.000, insomma, il territorio ha fame di volley, come dimostra la quota abbonati che ha raggiunto il considerevole numero di 2.000 tessere. Tutti record che non sarebbero stati possibili senza l’impegno profuso da tutti gli sponsor e partner. Ma oltre agli spettatori presenti c’è tanta fame di volley anche sugli schermi delle case italiane, con numeri altrettanto impressionanti. Per citare un esempio, circa un milione e seicentomila gli spettatori complessivi distribuiti nelle quattro partite della finale scudetto tra Prosecco Doc Imoco Volley e Scandicci, oppure i 600.000 che hanno assistito alla finale di Coppa Italia su Rai 2, a cui si è aggiunta l’ottima risposta del pubblico italiano su Dazn per assistere all’impresa europea di Conegliano in salsa Antonio Carraro.

NUOVI FRONTI

In sintesi, una stagione trionfale sotto ogni punto di vista, senza dimenticare il lato social, che ha registrato una crescita complessiva del 20%, in attesa che gli arrivi di Gabi Guimaraes, Zhu Ting e Nanami Seki (oltre che di Chirichella, ndr) aprano nuovi fronti per il mondo gialloblù, coinvolgendo Asia e Brasile, popoli che vivono di sport e fortemente appassionati di volley. Motivi per cui è facile immaginare che l’interesse italiano, europeo e mondiale sia destinato ad aumentare anche nella prossima stagione, con l’obiettivo e la speranza di conquistare primati tanto sul campo quanto fuori.