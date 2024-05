Volley U18. Imoco sempre campione: quarto scudetto consecutivo delle panterine

TREVISO Per la quarta volta consecutiva lo scudetto juniores è cucito sulle maglie del Cortina Express Imoco. Le panterine ieri hanno trionfato a Conversano (Bari) nelle finali nazionali Under 18 battendo l’avversario storico di sempre: il VolleyRò Casal de Pazzi Roma. Una gara lunga e difficile, che fino alla fine ha visto le due formazioni affrontarsi sul filo di lana per chiudere al tie-break con un finale dominato dalle ragazze di Gregoris, supportate da genitori e tanti tifosi locali venuti a dare il loro sostegno dagli spalti. La finale è caratterizzata dall'incertezza. In un equilibrato primo set tocca all’Imoco il break di quattro punti che permette l'allungo e la chiusura del parziale grazie a un attacco vincente dell’opposto Adigwe. Nel secondo set buono l'avvio delle panterine (4-1) che vengono però riprese dalle avversarie che prima impattano (9-9) e poi vanno a chiudere.

Nel terzo set ancora Imoco protagonista mentre il quarto è delle laziali. Lo scudetto si gioca al tie-break dove le due squadre lottano punto a punto fino al 5 pari, poi l'allungo delle laziali (6-8) fa tremare le gialloblù ma Adigwe, che alla fine sigla 40 punti in questa finale, imprime l'accelerazione con 5 punti di fila che trascina le sue alla vittoria e al tricolore. Un successo che si aggiunge a quelli su Chions Fiume Veneto, Dolcos Busnago, Us Torri e Moma Anderlini Modena e che chiude il bilancio di queste finali con soli 3 set lasciati alle avversarie. Per l'ennesima volta la società conferma di essere la più forte d'Italia in questa fascia di età: la miglior carta di presentazione possibile della prima squadra alla quale queste atlete ambiscono di arrivare. E forse anche per questo è stato davvero tanto il tifo sugli spalti anche da parte di spettatori non al seguito delle panterine. Al palezzetto di Conversano oltre ai dirigenti Imoco compreso il co-presidente Pietro Maschio, ad applaudire le campionesse d’Italia, premiate dal presidente Fipav Giuseppe Manfredi, c’era anche il tecnico federale Gaetano Gagliardi che, con la Nazionale Under 20, sarà impegnato dal 5 al 17 agosto nei campionati europei di categoria.

Questa la formazione campione d'italia Under 18 2024: Merit Adigue, Giorgia Amoruso, Elena Arici, Anna Bacchin, Angela Coba, Elisa Corbanese, Alice Feduzzi, Alessia Manda, Dalila Marchesini, Sofia Moroni, Gaia Novello, Lea Orlandi, Arianna Visentin, Vanessa Zussino. Allenatore Stefano Gregoris.

