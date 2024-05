PORDENONE - Sassi e mattoni lanciati sulle auto che transitavano nell’area del Bronx. Per qualche settimana, nel luglio 2022, era stato il passatempo di una banda di minorenni i quali avevano colpito, provocando fortunatamente solo danni materiali, alcune macchine che passavano sotto il ponticello che collega piazzetta del Portello con via Borgo Sant’Antonio. Tra queste anche una della Volante. Erano una decina, secondo alcuni testimoni, ma alla fine dell’indagine della Polizia di Stato ne erano stati identificati tre, due stranieri e un italiano che all’epoca dei fatti avevano 14 e 15 anni. La loro vicenda giudiziaria si è conclusa ieri con il perdono giudiziale (è una causa di estinzione del reato) concesso loro dal gup del tribunale del minori di Trieste, Laura Raddino. «Perchè si sono assunti le loro responsabilità, hanno chiesto scusa e si sono pentiti», ha spiegato l’avvocato Laura Ferretti che difende i due minorenni stranieri, mentre l’italiano è assistito dall’avvocato Giovanna Morsanutto. Assunzione di colpa alla quale ha creduto anche il pm, appoggiando la scelta del perdono giudiziale e consentendo così un più rapido recupero sociale.

Lanci di sassi

Era l’estate di due anni fa quando arrivarono le prime segnalazioni dall’area chiamata Bronx. Alcuni automobilisti erano stati colpiti da sassi o addirittura da mattoni che arrivavano dall’alto. Dei passanti avevano assistito alla scena e avevano raccontato che i protagonisti di questi atti vandalici erano un gruppetto di ragazzini. Una baby gang, era stata definta, che rischiava di mettere a repentaglio non solo la carozzeria delle auto, ma anche e soprattutto la salute di chi transitava a piedi o in bicicletta nella zona che funge da parcheggio e da collegamento verso il centro città. Gesti pericolosi rivolti contro chi passava sotto i loro occhi in quello che era diventato un luogo di ritrovo estivo per il gruppo di minorenni. Gli episodi segnalati alle forze dell’ordine erano diversi, tanto da far partire le indagini che hanno portato in tempi rapidi all’identificazione di alcuni dei responsabili dei lanci dal ponticello.

Le indagini

Gli agenti della Squadra Mobile e della Volante hanno potuto ascoltare alcuni testimoni, vagliare alcune immagini di impianti di sorveglianza e soprattutto verificare attraverso degli appostamenti l’identità dei ragazzini che si divertivano lanciando sassi e mattoni contro le auto di passaggio, causando danni alle carrozzerie. Emulando episodi analoghi che avvenivano nei cavalvacia delle autostrade. E sono riusciti a dare un nome a tre dei cimponenti del gruppetto che sono stati denunciati alla Procura dei minori di Trieste. Poi la vicenda giudiziaria è approdata davanti al gup dello stesso Tribunale dei minori. Il giudice dell’udienza preliminare ha ascoltato i tre ragazzini che hanno ammesso le loro responsabilità, chiedendo scusa e affermando di essersi pentiti di quello che avevano fatto. Pentimento che è sembrato sincero sia al giudice, sia al pm. E, con soddisfazione del terzetto che era accompagnato dai genitori, e degli avvocati Ferretti e Morsanutto, il gup ha concesso loro il perdono giudiziale. Con ovviamente l’auspicio che quanto accaduto serva loro da lezione.