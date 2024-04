Andata playoff: entusiasmante vittoria del Belluno volley al tie-break

E' partita alla grande l'avventura nei playoff di A3 del Belluno volley: trascinata dal capitano Fabio Bisi, la squadra dolomitica ha vinto 3-2 a Valenza l'andata del primo turno contro il Cte Negrini Acqui Terme. I piemontesi hanno gettato nella mischia l'ex azzurro Matteo Martino (quarto con la nazionale alle Olimpiadi di Pechino 2008), che ha messo giù 18 punti, ma non è bastato di fronte al collettivo allenato da Gian Luca Colussi. Qualche apprensione solo nel primo set, perso 25-22, e nel terzo, molto combattuto e vinto dai padroni di casa 25-23. Molto più eloquenti i parziali dei set vinti dai bellunesi, lasciando a 21 gli avversari sia nel secondo sia nel quarto parziale. Il tie-break quasi non ha avuto storia, sempre nettamente avanti il Belluno volley, fino al 15-12 firmato da Antonaci, uno dei più decisivi. La partita di ritorno si giocherà domenica alle 18 alla Spes Arena dove sicuramente sarà battuto il record di spettatori (sempre un migliaio comunque nelle ultime due partite di regular season) pronti a trascinare i propri beniamini cui vincere con qualsiasi risultato basterà per qualficarsi al secondo turno, una fase in cui si giocherà al meglio delle 3 partite.

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA