La Reyer School Cup approda a Falcade

FALCADE - La «Volksbank Reyer School Cup» sale a quota 1.150 metri e approda a Falcade, sulle Dolomiti bellunesi va in scena questa mattina l'11esima tappa della manifestazione targata Umana Reyer.

Nel bellunese, casa del ritiro estivo delle due prime squadre orogranata, va in scena il quartultimo appuntamento della regular season, ormai a un passo dal definire l'organico delle 24 formazioni che daranno vita alla fase playoff Reyer Madness (le 14 vincitrici di tappa e le dieci migliori seconde).

LA SFIDA

A contendersi il pass diretto per il turno successivo saranno l'istituto Calvi di Belluno, il liceo Leonardo Da Vinci di Belluno, il liceo Dal Piaz di Feltre e l'istituto Superiore di Feltre. Al PalaFalcade, nella tappa «Marin» della Conference Oro, al termine delle sei sfide la vincitrice raggiungerà le già qualificate Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave, Brocchi di Bassano del Grappa, Duca degli Abruzzi di Padova e Algarotti di Venezia, fresca di qualificazione ai playoff nel raggruppamento di martedì all'Arsenale. Dalla Reyer Madness usciranno poi le quattro scuole che si contenderanno il trofeo alla Final Four del 13 aprile al Taliercio, ultimo miglio di una maratona che Il Gazzettino segue in veste di media partner.

Ad aprire la mattinata del torneo, che vede impegnate 56 scuole secondarie superiori dalle province del Veneto e Friuli Venezia Giulia, saranno i due derby fra i bellunesi Calvi-Leonardo Da Vinci (palla a due ore 8.30) e quello fra i feltrini Dal Piaz-istituto Superiore (ex Negrelli-Forcellini). Contestualmente si disputerà l'11esimo giro del «Three Point Contest», la sfida fra i migliori tiratori dal perimetro che fin qui ha incoronato Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione, Matteo Todisco del Gritti, Tommaso Presutto del Volterra, Matteo Penzo del Cestari-Righi, Riccardo Maguolo del Cornaro, Filippo Dalla Francesca Damiani del Bruno-Franchetti, Marco Brustolon del Martini, Giacomo Nalesso del Valle e Tommaso Fassina del Barbarigo. Dal Piaz e Calvi sono alla quinta partecipazione consecutiva.

I feltrini l'anno scorso approdarono alla seconda fase arrivando secondi nella tappa di casa e nella Reyer Madness di Mestre, dopo aver vinto il turno preliminare sull'Alberti di Abano Terme (25-20), si arresero 67-27 ai futuri campioni del Pacinotti. I bellunesi invece non andarono oltre la fase a gironi, stesso cammino toccato ai concittadini del Leonardo Da Vinci che quest'anno è alla sua seconda partecipazione. Seconda apparizione anche per l'istituto Superiore di Feltre che dodici mesi fa scese sul parquet come Negrelli-Forcellini aggiudicandosi la tappa di Falcade ma fermandosi anche lui alla semifinale della Reyer Madness di Mestre sbattendo contro il Luzzati (28-23). Dopo la tappa bellunese, la Reyer School Cup si sposterà a Treviso martedì 27 febbraio nella sede di H-Farm a Roncade.