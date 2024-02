La Reyer School Cup approda a Padova

MESTRE - La «Volksbank Reyer School Cup» 2024 sbarca a Padova e mette in palio il nono pass diretto per i playoff Reyer Madness.

Dopo otto raggruppamenti fra Venezia e Treviso, questa mattina nella palestra del Duca Degli Abruzzi quartiere Brusegana va in scena la «Omega Gruppo» Padova, nono concentramento complessivo e quinto della Conference Granata. A sfidarsi saranno i padroni di casa del Duca degli Abruzzi, i cugini patavini del Valle, l'Alberti di Abano Terme e l'Einstein di Piove di Sacco.

IL TORNEO

Al termine delle sei sfide, la vincitrice raggiungerà le già qualificate Parini, Gritti, Pacinotti e Morin di Mestre, Giorgione di Castelfranco, Galilei di Dolo, Alberti di San Donà di Piave e Brocchi di Bassano del Grappa. Dalla Reyer Madness (vi accedono le 14 vincitrici di tappa e le 10 migliori seconde) usciranno poi le quattro scuole che si contenderanno il trofeo alla Final Four del 13 aprile al Taliercio. Ad aprire la mattinata del torneo, ideato e organizzato dall'Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner fin dalla prima edizione datata 2014, sarà il derby di Padova Duca Degli Abruzzi-Valle (ore 8.30), seguito da Alberti-Einstein. Contestualmente si disputerà il nono giro del «Three Point Contest», la sfida fra i migliori tiratori dal perimetro che fin qui ha incoronato Mattia Camporese dello Zuccante, Gabriele Rossi del Giorgione, Matteo Todisco del Gritti, Tommaso Presutto del Volterra, Matteo Penzo del Cestari-Righi, Riccardo Maguolo del Cornaro, Filippo Dalla Francesca Damiani del Bruno-Franchetti e Marco Brustolon del Martini.

Il migliore marcatore della fase a gironi è Filippo Favaretto dello Stefanini che, nella tappa di Mestre del 2 febbraio, ha registrato una media di 21.3 a partita. Mentre l'ultimo Mvp, eletto dai voti dei sondaggi su www.schoolcup.reyer.it , è risultato per la tappa di Castelfranco Nicola Scuizziato del Rosselli. Il Duca Degli Abruzzi e l'Alberti vantano la militanza più lunga nel torneo essendo presenti fin dal 2016. Nella passata edizione i patavini vennero eliminati nella fase a gironi mentre gli aponensi si fermarono al turno preliminare della Reyer Madness di Mestre per mano del Dal Piaz di Feltre (25-20). Anche il Valle, che partecipa alla Reyer School Cup dal 2018 (foto non pubblicata perché la scuola non l'ha fornita), dodici mesi fa non andò oltre il raggruppamento a gironi, percorso analogo che fece l'Einstein con i piovesi la partecipante più recente avendo iniziato nel 2019 che, vinta la tappa di Abano Terme, ricevettero disco rosso dal Luzzati (46-37). Dopo Padova, la Reyer School Cup si prenderà una pausa per le vacanze di Carnevale e al rientro si trasferirà nello storico Arsenale a Venezia dove, martedì 20 febbraio, il «Cosmo Gruppo» metterà di fronte i veneziani del Benedetti-Tommaseo, Barbarigo, Algarotti e Vendramin-Corner.