Lotta tra la vita e la morte per 12 giorni poi si arrende: morto l'anziano travolto in bici il 9 maggio

DUEVILLE - Ha lottato tra la vita e la morte per dodici giorni e alla fine si è arreso. Ieri, domenica 21 maggio, all'ospedale di Vicenza Emilio Casarotto, l'85enne coinvolto in un incidente stradale lo scorso 9 maggio, alle 8,20 di mattina, all’altezza del civico 24 di via Marosticana (SP248) nel territorio del Comune di Dueville. L'anziano era in sella alla sua bicicletta che provedeva in direzione Sandrigo quando si è scontrato con una Land Rover. Il ciclista è caduto a terra riportando varie ferite e contusioni e alla fine non ce l'ha fatta.