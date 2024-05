Panificio nel mirino dei carabinieri: troppe irregolarità, maxi multa da 13mila euro

- I Carabinieri della Compagnia di Thiene hanno effettuato un ulteriore servizio coordinato di controllo del territorio in arco notturno. Il dispositivo - messo in atto con l’impiego di- ha visto impegnate sul territorio oltre 10 pattuglie dell’Arma delle Stazioni Carabinieri dipendenti ed è stato integrato dal pronto intervento assicurato dal Nucleo Radiomobile e supportato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Vicenza. Nello specifico i militari hanno proceduto alla particolare vigilanza dinamica nelle aree più sensibili per la sicurezza e che ha portato alla conseguente, di cui 7 con precedenti di polizia, oltre al contestuale controllo di 31 veicoli in transito. A Thiene, in seguito all'ispezione presso un, i Carabinieri del NIL, supportati dai militari della locale Stazione, hanno riscontratorelative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro elevando a carico dell’amministratore unico dell’attività commercialeintimando inoltre prescrizioni in materia di sicurezza. L’amministratore unico è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura di Vicenza in ordine alle predette irregolarità riscontrate dai militari dell’Arma.