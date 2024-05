Vercelli, bimbo di cinque mesi morto azzannato da un pitbull: l'aggressione sarebbe avvenuta in casa di un parente

Un bimbo di cinque mesi è morto a Palazzolo Vercellese azzannato da un cane di grossa taglia. Si dovrebbe trattare di un pitbull.

L'aggressione è avvenuta intorno le 18 di oggi, venerdì 17 maggio 2024: sul posto è intervenuto il 118 di Alessandria col l'elisoccorso, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei sanitari. Il cane avrebbe attaccato il piccolo in casa di un parente.

