VICENZA - I carabinieri forestali del Cites di Vicenza hanno sequestrato 80 oggetti in avorio di elefante africano di presunta provenienza cinese, per un peso complessivo di circa 170 kg, che un uomo cinese deteneva illegalmente in casa. Il sequestro è collegato a un'indagine fiscale della Guardia di finanza di Senigallia (Ancona).

In casa dell'uomo trovati reperti di alto valore artistico-culturale, tra i quali delle zanne già incise con figure orientali, una katana, altri intagli raffiguranti animali e natura morta. Inoltre sono state trovate in casa anche due zanne grezze di elefante africano e un corno di rinoceronte nero, probabile frutto di caccia di frodo, essendo due specie in via di estinzione e fortemente protette a livello internazionale.