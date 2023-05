Incidente a Rossano Veneto. Auto si rovescia: donna incastrata nell'abitacolo con il busto in parte fuori dal finestrino Foto

ROSSANO VENETO (VICENZA) - Auto rovesciata a Rossano Veneto alle 5 di mattina di domenica 21 maggio, in via Bassano a Rossano Veneto. Ferita la conducente. I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza la Renault Clio, mentre la giovane conducente, cosciente, era bloccata nell’abitacolo con il busto parzialmente fuori dal finestrino. Un vigile del fuoco è riuscito ad entrare nell’abitacolo dalla parte opposta e dopo i primi soccorsi sanitari, ha liberato una gamba incastrata sotto la pedaliera. La giovane donna è stata quindi estratta dal finestrino, stabilizzata del tutto dai sanitari del Suem e trasferita in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 6:30 circa.