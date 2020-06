VICENZA - Un animatore ogni 5 bambini. Ma per quelli delle primarie e delle secondarie il rapporto è rispettivamente di uno a 7 e uno a 10. I prezzi? Senza mensa, 55 euro alla settimana e, con la mensa, 85 euro, pomeriggio compreso.



Scuole, palestre, impianti sportivi. A Vicenza hanno preso il via gli attesi centri estivi per i minori dai 3 ai 14 anni. Le attività, promosse da Comune, si svolgeranno fino a settembre dal lunedì al venerdì.



In tutte le zone della città i genitori troveranno almeno un punto di riferimento in modo da avere i servizi utili vicini. «È stata un'apertura faticosa e problematica, a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza Coronavirus», commenta l'assessore all'istruzione Cristina Tolio. Tutti i centri estivi osserveranno infatti le prescrizioni di sicurezza definite sulla base delle disposizioni di Stato e Regione.



Un occhio di riguardo per le famiglie in difficoltà. L'Ipab per i minori sosterrà il 70% della spesa, mentre il gestore del servizio coprirà il restante 30%. Dovranno essere accolti anche i disabili, a condizione che siano accompagnati o assistiti. Informazioni ai numeri 0444222131/22112 o alla mail: interventieduc@comune.vicenza.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA