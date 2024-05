CONEGLIANO (TREVISO) – Si chiuderanno lunedì le iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi, servizi educativi messi a disposizione dal Comune dopo la chiusura delle scuole per accogliere i bambini dell’infanzia e delle primarie. Le iscrizioni si possono effettuare sul sito E-Civis https://conegliano.ecivis.it/ECivisWeb accedendo con Spid o Cie, nella sezione Iscrizioni, compilando sia la domanda di iscrizione sia quella per la mensa. «Gli iscritti sono già 239 – spiega l’assessore all’Istruzione Gianbruno Panizzutti - ma c’è un tetto vincolato dalla capienza dei posti mensa. Noi comunque raccogliamo tutte le iscrizioni e, se i numeri dovessero essere più di quelli disponibili, faremo una lista d’attesa e potranno essere chiamati se qualcuno si ritira». Anche quest’anno sono stati previsti tre cicli, dal lunedì al venerdì, che si articolano il primo dal 13 al 28 giugno, il secondo dal 1 luglio al 12 luglio con la possibilità di aggiungere un corso di nuoto per Campolongo e il terzo dal 15 al 26 luglio con un corso di nuoto facoltativo per la Rodari. Le sedi sono per la scuola dell’infanzia la Tofano di via Risorgimento e la Matteotti in via Matteotti e, per le primarie, la Rodari di via Einaudi e la Campolongo in via Francesco D’Assisi.

I COSTI

Nodo cruciale le tariffe, che quest’anno sono state maggiorate del 10% per i residenti e del 20% per i non residenti, per far fronte agli aumenti intervenuti sia sui costi dei servizi che del personale. I prezzi variano a seconda del ciclo al quale i bambini partecipano e dell’orario. Nel primo ciclo fino alle 14 sono € 79,20 (non residenti € 86,40), fino alle 16-18 invece € 132 (€ 144 per i non residenti). Nel secondo scendono a € 66 (€ 72 non residenti) e € 110 fino al pomeriggio (€ 120 per i non residenti). Nel terzo sono € 60 (€ 72 non residenti) e € 110 fino al pomeriggio (€ 120 per i non residenti). Sono previste riduzioni del 20% in caso di valore Isee fino a € 7.000 o per ciascun fratello frequentante. Le due riduzioni non sono cumulabili e si applicano solo agli iscritti di Conegliano.

I PASTI

A questi vanno aggiunti i costi dei pasti che sono gli stessi previsti durante l’anno scolastico e rimarranno invariati fino a settembre: € 4,30 per i residenti che si riducono a € 4,10 se nella fascia di Isee dai 10mila ai 15mila euro, a € 3,80 tra i 7mila e i 10mila euro e a € 3,60 fino ai 7mila euro (€ 4,70 per i non residenti). «Anche quest’anno attraverso il bando abbiamo fatto in modo di dare una continuità nella gestione dei Centri Estivi, organizzati con Csa – chiarisce l’assessore – è una modalità che ho voluto una decina di anni fa per evitare che ogni volta si ricominciasse da capo, invece così il servizio migliora costantemente. La continuità dà affidabilità». L’anno scorso ai Centri Estivi hanno partecipato 350 bambini; quest'anno si accettano iscrizioni anche per la secondaria di primo grado se ci saranno abbastanza adesioni.